Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye 21 Haziran (dünkü) koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 187 bin 685'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 4.950 vatandaşımız hayatını kaybetti. Peki 21 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte en güncel korona tablosu...

22 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

22 Haziran Koronavirüs tablosu vaka ve ölüm sayıları henüz Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmadı.

21 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya’da 46, Bursa’da 43, Batman’da 22, Siirt’te 8, Van’da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 220 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız. "

TÜRKİYE KORONAVİRÜS'TE SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 40 bin 496 testten 1192'si pozitif çıkarken, yaşamını yitiren 23 kişi ile toplam can kaybı 4 bin 950 oldu. Toplam iyileşen kişi sayısı ise 160 bin 240'a yükseldi.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU

İtalya'da 4 aydır devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

İtalya'da aktif koronavirüs vaka sayısı 331'lik düşüşle 21 bin 212'ye geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 238 bin 275'e ulaştı.

Almanya’nın Gütersloh kenti Kaymakamı Sven-George Adenauer, basın toplantısında et fabrikasında şimdiye kadar 3 bin 127 işçiye Kovid-19 testi yapıldığını belirtti.

Bu testlerin 1029’unun pozitif çıktığını ifade eden Adenauer, Gütersloh’un Rheda-Wiedenbrück kasabasında bulunan ülkenin en büyük et fabrikasında çalışan yaklaşık 7 bin çalışana test yapılacağını aktardı.