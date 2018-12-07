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22. İstanbul Tiyatro Festivali sona erdi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 22. İstanbul Tiyatro Festivali sona erdi. İstanbul Tiyatro Festivali’nde Türkiye’den 12, yurtdışından 12 olmak üzere 24 tiyatro, dans ve performans topluluğundan toplam 56 gösteri sahnelendi

07.12.2018 - 14:56 | Güncelleme:

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 17 Kasım – 4 Aralık tarihlerinde düzenlenen 22. İstanbul Tiyatro Festivali perdelerini kapadı. 25 bine varan tiyatroseverin takip ettiği festivalde doluluk oranı %97’e ulaştı. 

18 gün süren 22. İstanbul Tiyatro Festivali’nde Türkiye’den 12, yurtdışından 12 olmak üzere 24 tiyatro, dans ve performans topluluğundan toplam 56 gösteri sahnelendi. Bu oyunlardan 10’unun dünya prömiyeri 21’inin ise Türkiye prömiyeri gerçekleştirildi.

22. İstanbul Tiyatro Festivali, şehrin iki yakasında 21 farklı mekânda seyircilerle buluştu. Festival performansları Zorlu PSM’nin (Ana Tiyatro, Drama Sahnesi, Studio, Sky Lounge) yanı sıra Caddebostan Kültür Merkezi, Moda Sahnesi, Salon İKSV, DasDas, Oyun Atölyesi, Yunus Emre Kültür Merkezi (Turhan Tuzcu Sahnesi, Müşfik Kenter Sahnesi), MSGSÜ Bomonti Yerleşkesi, UNIQ Hall, Üsküdar Tekel Sahnesi’nde ve festivale ilk kez ev sahipliği yapan Duru Tiyatro, Toy İstanbul, Adahan İstanbul ve Abud Efendi Konağı’nda gerçekleştirildi. Festival kapsamında yer alan yan etkinlikler ise Yapı Kredi Kültür Sanat, Goethe Institut, Zorlu PSM ve Salon İKSV’de gerçekleştirildi.

22. İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülleri 42 yıllık tiyatro oyunculuğu süresince dünya tiyatro edebiyatının belli başlı oyun yazarlarının eserinde başrol oynayan oyuncu ve yönetmen Zeliha Berksoy ile Rusya’nın önde gelen oyuncularından, aynı zamanda Theatre of Nations’ın sanat direktörü Evgeny Mironov’a takdim edildi.

Festivalin yan etkinlikleri arasında Theodoros Terzopoulos tarafından verilen ustalık sınıfı, Nederlands Dans Theater 1 ve PIXEL dansçılarının katılımı ile gerçekleşen üç dans atölyesi, Komik Tiyatro’nun yönetmeni Roberto Latini yürütücülüğünde bir oyunculuk atölyesi, Evgeny Mironov’un oyunculuk deneyimlerini aktardığı bir panel, Özen Yula’nın yazıp biriken’in yönettiği Sahibinden Kiralık isimli okuma tiyatrosu ve “Çağdaş Sahnenin Seyri” isimli seminer de vardı. Ücretsiz olarak düzenlenen yan etkinlik programına 1500 kişi katıldı.

22. İstanbul Tiyatro Festivali’nin, yerli yapımların yurtdışındaki festivallerin ve kurumların programlarında yer alması ve daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla dört yıl önce başlattığı “Uluslararası Platform”a bu yıl 8 farklı ülkeden 15 tiyatro profesyoneli katıldı. Theatre de la ville Paris ve Odeon Paris’in programlama direktörleri, Romanya Euroregional Tiyatro Festivali Direktörü, Wiener Festwochen Artistik Direktörü, İsrail Festivali Direktörü, Almanya’dan Thalia Tiyatrosuve Heildelberger Festivali ve Uluslararası dans festival ve fuarı Tansmezze’nin program sorumluları, İsveç’ten Riksteatern Genel Müdürü ve İran Fajr Festivali Direktörlerinin de aralarında olduğu katılımcılar, festival programındaki dans, tiyatro ve okuma tiyatrosu gibi farklı disiplinlerden 8 etkinliğe katılma fırsatı buldu.

 

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