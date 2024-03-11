22 yaşındaki akrabasını 70 bin TL'ye sattı!
Osmaniye'ye evlenmek için yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen akrabasını ve eşini fuhuşa zorlayan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti suçuyla mücadele çerçevesinde düzenlediği operasyonda yabancı uyruklu 27 yaşındaki eşi E.İ. ve kadın akrabası 22 yaşındaki A.A.'ya zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen Luey H. isimli zanlıyı yakaladı.
EVLENME VAADİYLE KANDIRILMIŞ
İHA'da yer alan habere göre psikolog eşliğinde ifadesi alınan A.A.; 11 ay önce yasa dışı yollarla Türkiye'ye girerek kendisini evlenme vaadiyle kandıran Luey H.'nin yanına yerleştiğini söyledi.
55 YAŞINDAKİ ADAMA 70 BİN TL'YE SATMIŞ
Luey H.'nin baskı ve tehditleriyle para karşılığı fuhuş yaptırdığını öne süren A.A.; 5 ay önce de 55 yaşında bir kişiye 70 bin TL karşılığında satıldığını ve 1 aylık da hamile olduğunu söyledi.
ZORLU FUHUŞ İDDİASI
Luey H'nin eşi E.İ. ise 4 yıldır şiddet gördüğü eşinin cinsel içerikli videolarıyla tehdit etmesi nedeniyle para karşılığında fuhuş yaptığını savundu.
ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen Luey H., tutuklandı. A.A. ve E.İ. insan ticareti mağdur tanımlaması çerçevesinde, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.