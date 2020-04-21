Lokomtoviv Moskova'nın genç futbolcusu Innokenty Samokhvalov, yaptığı bireysel antrenmanında geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Rusya kulübünden yapılan açıklamada futbolcuların koronavirüs pandemisi nedeniyle bireysel olarak karantinada olduğu, Samokhvalov'un bireysel olarak çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

2015 yılında Lokomotiv Moskova'ya transfer olan Samokhvalov, Rusya Premier Ligi'nde hiç maça çıkmamıştı. Genç futbolcu, Rusya 3. Ligi'ndeki Kazanka yani Lokomotiv Moskova'nın yedk takımında oynuyordu.