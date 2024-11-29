22 yaşındaki YouTuber Storm De Beul'un acı sonu!

22 yaşındaki YouTuber Storm De Beul, video çekmek için gittiği Finlandiya​'da kar fırtınasında donarak hayatını kaybetti. Dexerto'nun haberine göre De Beul, 30 Ekim 2024'te yerel yetkililer tarafından ölü bulundu. Lapland'de dağlarda tek başına yaptığı bir yolculuk sırasında 22 yaşındaki genç, şiddetli bir kar fırtınasının ortasında kaldı.

Belçika medyasının elde ettiği mesajlarda YouTuber'ın son anlarına dair bazı mesajları ortaya çıktı. Büyükannesine "Burada çok yoğun bir kar yağıyor. Ama endişelenme hayatta kalacağım. Biliyorsun" diye bir mesaj göndermiş. Son bir videoyu da bir arkadaşına gönderen De Beul, "Bu gece daha da kötüleşecek" diyerek karın ne kadar yoğun olduğunu göstermiş.

YouTube’da eğlence için içerik üreten De Beul, ölümünden önce İsveç vahşi doğasındaki maceralarını konu alan 14 video paylaşmıştı. Bu videoların çoğu binlerce kez izlendi, son yüklemesi ise izleyicilerin taziye mesajlarıyla 50.000 izlenmeye yaklaştı. Babasının açıklamasına göre, maddi durumu iyi olan 22 yaşındaki De Beul, düzenli olarak teknolojiden uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyordu ve yalnız olmayı sevdiği için genellikle tek başına keşfe çıkıyordu. Annesi, yaptığı açıklamada "Cansız bedeni bulunduğunda ayakları ve alt bacakları donmuştu. Ellerinin donmamış olması ise el ısıtıcılarının hâlâ yanında olabileceğini düşündürüyor" dedi.