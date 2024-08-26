2200 yıllık Laodikya’da bale gösterisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Opera ve Balesi oyuncuları tarafından, dünyanın en çok beğenilen bale eserlerinden biri olan Zorba, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde sahnelendi.

Yazar Nikos Kazancakis'in dünyaca ünlü Zorba adlı romanından sahneye uyarlanan, Mikis Theodorakis’in besteleri ile Lorca Massine’nin koreografisinin sahnelendiği gösteriye Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, Genel Sekreter Bülent Bozbaş, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü Mithat Karakelle ve binlerce sanatsever katıldı.