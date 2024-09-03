23. Bosphorus Cup, 19-22 Eylül tarihlerinde İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek.

Bu yıl, Bulgaristan, Romanya, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Fransa, Slovenya, Rusya, Gürcistan, Yunanistan ve İngiltere'den 100 takımın katılacağı yarışta 1000'e yakın sporcu yer alacak.

"Rüzgarlar Tiyatrosu" temasıyla gerçekleşecek yarışın kupa devir teslim töreni, İş Bankası'nın Visa logolu kredi kartı Maximiles Black Premium partnerliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Karaca ile Nissan'ın "senior" partnerliğiyle gerçekleştirildi.

Bosphorus Cup'ın 23. yılına özel olarak Çırağan Palace Kempinski İstanbul ev sahipliğinde düzenlenen törende, 2023 yılı kazananı Fenerbahçe Doğuş Takımı, kupayı yeni sahibine verilmek üzere organizasyona teslim etti.

REKLAM

Bu yıl 100 yelken takımının mücadele edeceği organizasyonun kupa devir teslim törenine, Bosphorus Cup kurucusu Orhan Refik Gorbon, Çırağan Palace Kempinski İstanbul Genel Müdürü ve Kempinski Residences Türkiye Bölge Direktörü Ralph Radtke, İş Bankası Ödeme Sistemleri Ekosistem Müdürü Hüsnü Mete Güneş, Karaca Giyim Genel Müdürü Cihat Özbekli, Nissan Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Umut Kır ve 2023 Overall Birincisi Fenerbahçe Doğuş Takımı adına Takım Kaptanı Barış Koncagül katıldı.

Etkinliğe ilişkin açıklama yapan Gorbon, "Bosphorus Cup markasına olan inancımız 23 yıldır aralıksız devam ediyor. Bu sene, 'Rüzgarlar Tiyatrosu' teması altında yelken açmanın heyecanını yaşıyoruz. 23. kez düzenlenecek olan Bosphorus Cup için 'Rüzgarlar Tiyatrosu' temasını seçmemizin arkasında, İstanbul Boğazı'ndaki yelken yarışlarının eşsiz doğasını vurgulama isteği yatıyor. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Boğaz, bir sahneye dönüşecek ve yelkenciler, rüzgarla buluşacak. İstanbullular ve yelken severlere rüzgarları hatırlatmak amacıyla bu temayı belirledik." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un kültürel zenginliğini dünyaya tanıtmak istediklerini dile getiren Gorbon, şunları kaydetti:

"İstanbul büyük bir tiyatro sahnesi, rüzgar ise başrol oyuncusu. Yelkenciler, onun rehberliğinde takımlarını yönlendirecek ve bu yıl 23. kez yelken açacaklar. İstanbul'un benzersiz manzarasında, yelken sporunu daha da ileri taşımak ve şehrimizin kültürel zenginliğini dünyaya tanıtmak için buradayız. Geçtiğimiz yıl kupayı kazanan Fenerbahçe Doğuş takımını yeniden tebrik ederken, bu yılın şampiyonunu belirlemek için sabırsızlanıyoruz. Kupayı bir kez daha devretmek, Bosphorus Cup ailesinin bir parçası olarak bizim için büyük bir mutluluk. Bu yıl, en yüksek katılımlı yarışımızı organize edeceğiz. Tüm ekiplere başarılar diliyoruz. Ayrıca, İstanbul Boğazı'nın daha önce görmediği 30 metrelik iki yelkenlinin de yarışacağı bu etkinlikte, yeni oluşumumuz olan Bosphorus Cup Art + Architecture'ı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Boğazın sanat ve mimariyle buluştuğu bu yeni platformda, Boğaz'ın ritmiyle uyum içinde bir kültür ve sanat platformu yaratmayı amaçladık. Bu oluşumun ilk projesine özel olarak, RemDans Proje Topluluğu ile bir performans gerçekleştireceğiz."

REKLAM

Kempinski Residences Türkiye Bölge Direktörü Ralph Radtke ise şunları aktardı:

"Çırağan Palace Kempinski olarak, İstanbul Boğazı'nın eşsiz sularında gerçekleşen ve dünyanın en prestijli yelken yarışlarından biri olan Bosphorus Cup ile bu yıl da mükemmel bir ahenk içinde birlikte olmaktan keyif duyuyoruz. 17. yüzyıldan günümüze tarihi, mimarisi ve Boğaz'ın görkemiyle ikonlaşmış bir destinasyon olan Çırağan Sarayı'ndan başlayacak olan bu yarışta yarışacak dünyanın dört bir yanından gelen tüm sporcuları içtenlikle tebrik ediyorum. Boğaz'ı süsleyecek şahane estetik görüntüler eşliğinde uluslararası bilinirliğe sahip bu yarışın keyifle izlenebileceği görkemli ve tarihi atmosferimizde daha nice yarışlarda bir araya gelmeyi umuyor, bu sahneye eşlik etmekten mutluluk duyuyoruz."

Hüsnü Mete Güneş de etkinlikle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bosphorus Cup'un disiplin, çaba, kararlık ve dayanışma duygusu gibi sporun en önemli değerlerinin pekiştiği bir etkinlik olduğuna inanıyoruz. Tamamen rüzgar gücüyle çalışan teknelerin yarıştığı Bosphorus Cup'ın çevreye zarar vermeyen yapısı, sürdürülebilirlik yaklaşımımızla da örtüşüyor. Biz de denizlerin korunması, ülkemizin ağaçlandırılması için projelerde yer alıyor, karbon salımını azaltmak ve yeşil dönüşümü sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz. Maximiles Black ile İstanbul Boğazı'nı yelken sporuyla buluşturan, kentin doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerinin dünyaya tanıtılmasına fırsat sunan Bosphorus Cup'ın paydaşı olmak bizim için çok kıymetli."

REKLAM

"Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonunda yerimizi alıyoruz"

Karaca Giyim Genel Müdürü Cihat Özbekli, Türkiye'nin en prestijli organizasyonunda bulunmaktan duydukları memnuniyeti belirtti.

Organiziasyonun "senioré ortağı olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Özbekli, "107 yıllık geçmişimizin bize yüklediği 'iyi' olanla beraber olma sorumluluğumuz ile Karaca olarak Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonunda yerimizi alıyoruz. Dünyada güzelliğiyle eşi benzeri olmayan, kıtaların buluşma noktasını; İstanbul Boğaz'ını sahne yaparak tüm dünyaya yeni baştan hatırlatan Bosphorus Cup'un senior ortağı olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Umut Kır ise şunları kaydetti:

"Nissan Türkiye olarak sekiz yılı aşkın süredir yelken sporuna yaptığımız bu sene yeniden Türkiye'nin en güçlü yelken organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup ile birleştirmekten mutluluk duyuyoruz. 2016 yılından beri yelken yarışlarında sayısız kupa ve derece sahibi olan Nissan Türkiye Yelken Takımı'mız ile hem İstanbul hem de güney denizlerinde pek çok başarıya imza attık. Nissan'ın Ambition 2030 vizyonunu destekleyen bu karbon nötr spora yaptığımız yatırımı güçlendirmeyi ve denizlerdeki görünürlüğümüzü artırmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup'ın hem partneri olmaktan hem de bu özel yarışta yeniden iki farklı Nissan teknesi ile yarışacağımız için çok heyecanlıyız. Geçtiğimiz yıl Bosphorus Cup'ta IRC3 ve BTC2 Overall'da birincilik ödülünün sahibi olmuştuk. Bu sene yeniden Nissan Türkiye Yelken Takımı olarak podyumda olmayı hedefliyoruz."

YARIŞMANIN DETAYLARI

Bosphorus Cup, ulusal ve uluslararası pek çok yelken takımı ve sporcusunu ağırlayacak. Rüzgârın, denizin ve İstanbul’un büyüleyici manzarasının eşlik edeceği bu yarışma, sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda bir kültürel ve sosyal buluşma noktası olarak da büyük bir öneme sahip.

Tarih: 19-22 Eylül 2024

19 Eylül Kalamış’ta antrenman günü

20 Eylül Kalamış-Adalar Bölgesinde ilk yarışlar

21 Eylül İstanbul Boğazı’nda yarış

22 Eylül Kalamış ve Adalar Bölgesinde kapanış yarışları

Boğaz yarışı: 21 Eylül 2024

Rota: Beşiktaş-Kanlıca arasında 2 tur

Başlama ve Bitiş noktası: Çırağan Sarayı önü – Beşiktaş Ortaköy arası

Katılımcılar: 20 ülkeden 100’ü aşkın yelkenli tekne ve 900’den fazla sporcu

İzleme Rotaları: Ortaköy Meydanı, Arnavutköy Akıntı Burnu, Aşiyan, Göksu