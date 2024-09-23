23. Bosphorus Cup'ın şampiyonu belli oldu!

Boshorus Cup’ın baş hakemi olimpiyat yarışlarının direktörlüğünü yapmış olan Nino Schmueli, tarafından yönetilen 3 günlük yarışta Serhat Altay kaptanlığında, Bosphorus Cup 2024’ün şampiyonu olarak kupayı denizde Arkas Sailing Takımı teslim aldı.

Her yıl uluslararası yelken dünyasını ve deniz tutkunlarını İstanbullularla buluşturan Bosphorus Cup, İş Bankası Maximiles Black kredi kartı ve Visa’nın premium partnerliğinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi, İSPARK - İstmarin iş birliği ve Karaca ile Nissan Türkiye’nin senior partnerliğinde gerçekleşti. 20 Eylül Caddebostan – Adalar 21 Eylül Cumartesi günü İstanbul Boğazı'nda yapılan Boğaz Yarışı ile devam eden etkinlik, 22 Eylül Pazar günü Caddebostan açıklarında gerçekleştirilen son yarışla birlikte tamamlandı.

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Serhat Altay Liderliğindeki Arkas Sailing Takımı Zafere Ulaştı!

Türkiye’nin profesyonel yelken ekiplerinden biri olan Arkas Sailing Takımı, kaptanı Serhat Altay liderliğinde yarışın her aşamasında üstün bir performans sergileyerek şampiyonluğa ulaştı. İstanbul Boğazı’nın zorlu sularında yapılan bu mücadelede, stratejik hamleleri, Arkas Sailing Takımı’nı rakiplerinin bir adım önüne taşıdı.

İSPARK - İstmarin Kupası White Angels Ekibinin Oldu

Bosphorus Cup’ın kurumsal partneri olan İSPARK, İstmarin özel kupasıyla kadınlara anlamlı bir kupa takdim etti. Takımlarında en fazla kadın sporcuya yer veren yarış ekibi White Angels takımına İSPARK - İstmarin özel kupasını İSPARK Genel Müdürü Ali Arzuman takdim etti.

20 Eylül 2024 – İlk Günün Şampiyonu Rossko Racer

Bosphorus Cup 2024’ün açılış günü, Ege sularından gelen devasa Volvo Ocean 70 Aiolos’un etkileyici performansıyla başladı. George Procopiou’nun yönetimindeki Aiolos, Caddebostan açıklarındaki ilk yarışta hat geçişini önde tamamlarken, 86-footer Meliti de güçlü bir çıkış yaptı. Ancak, 14 knot hızındaki rüzgarda güçlü performans sergileyen Arkas Blue Moon da, bu dev yatlara kafa tutmayı başardı.

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Günün sonunda, düzeltilmiş zamanla küçük tekneler büyük zafer kazandı. Timofey Zhbankov’un JPK 11.80 Rossko Racer’ı, 31 saniyelik farkla birinci oldu. İkinci sırada Selim Kakish’in Archambault 35 Nissan Zacapa yer alırken, üçüncülüğü Akpa Chemicals II aldı. Günün sonunda, Bosphorus Cup’ta en hızlı isimler Caddebostan’da belirlenmiş oldu.

21 Eylül 2024 – Boğaz Yarışı: Orient Express Kazandı

Bosphorus Cup’ın en merakla beklenen yarışı olan Boğaz Yarışı 21 Eylül’de gerçekleştirildi. Yıldırım Kaynaz’ın Orient Express VI ekibi, stratejik bir yarış çıkararak Boğaz’ın zorlayıcı sularında galip geldi. Yarış sırasında farklı rüzgar koşulları ve Boğaz’ın akıntıları, teknelerin mücadelesini daha da heyecanlı hale getirdi. Yarış, yüzlerce izleyicinin Çırağan Sarayı'ndan takip ettiği ve altı performans sanatçısının "Rüzgarların Tiyatrosu" temasıyla Boğaz rüzgarlarını canlandırdığı özel gösteri gerçekleşti.

Orient Express VI ekibi, hızını ve manevra yeteneklerini kullanarak, Boğaz boyunca güçlü akıntılar ve motorlu teknelerin yarattığı karmaşa içinde başarılı bir şekilde ilerleyerek yarışı kazandı. Ekip kaptanı Arif Gürdenli, yıllardır Bosphorus Cup’ta yarıştığını ve bu yılın özellikle zorlayıcı olduğunu belirtti. İki olimpiyat sporcusunun da yer aldığı ekip, doğru stratejileri ve hızlı manevralarıyla zafere ulaştı.