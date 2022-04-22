23 Nisan ABD'de altı belediye tarafından kabul edildi

23 Nisan ABD'de altı belediye tarafından kabul edildi 0:00 / 0:00

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ABD'de altı belediye tarafından resmi olarak kabul edildi.

New Jersey'de Cliffside Park, Clifton, Lyndhurst, Morris County, North Arlington, Paterson, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, belediye başkanları tarafından resmi olarak tanındı ve kabul edildi.

Altı şehir komisyonunun aldığı bu karara göre, 23 Nisan günü "Türk Kültürel Mirası ve Çocuk Günü" olarak kutlanacak.

"TÜRK GÜNÜ OLARAK KUTLANACAK"

AmerikalıTürk.com haber portalının sahibi Deniz Çelik bizzat altı belediye başkanına başvuru yaparak 23 Nisan günü Amerika'da bir Türk günü olarak kutlanacağını ifade etti.

Çelik, "23 Nisan kutlamalarının resmi olarak tanınması ve kutlanıyor olması, Türk vatandaşlarının bulundukları yerlerde resmi makamlara etki edebilme gücünü göstermesi açısından büyük önem taşıyor." dedi.

Cliffside Park, Clifton, Lyndhurst, Morris County, North Arlington, Paterson belediyesinin yayınladığı resmi bildirilerde, bu bölgelerde yaşayan Türklerin, sosyal ve ekonomik hayata çok değerli katkılarının olduğu, Türklerin Amerika'da güçlü aile bağlarını ve zengin kültürel miraslarını devam ettirdikleri ifade edildi.

Bunun karşılığında ise çocukların parlak gelecekleri için 23 Nisan gününü "Türk Kültürel Mirası ve Çocuk Günü" olarak kutlanmasına karar verdikleri belirtildi.