23 Nisan'da AVM'ler açık mı? Yarın marketler kaça kadar açık?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurdun dört bir yanında törenlerle büyük bir coşku içinde kutlanacak. Bayram için hazırlıklar sürerken, 23 Nisan'da AVM ve marketlerin çalışma saatleri gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 23 Nisan Salı AVM'ler açık mı sorunun yanıtı...
23 Nisan marketler açık mı sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Resmi tatil statüsünde yer alan 23 Nisan'da, kamu kurum ve kuruluşları çalışmazken, birçok özel şirket hizmet vermeye devam ediyor. Peki, "23 Nisan'da AVM'ler açık mı, kapalı mı? Yarın marketler kaça kadar açık?" İşte detaylar...
23 NİSAN'DA MARKETLER AÇIK MI?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda AVM'ler ve zincir marketler açık olacak.
2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı