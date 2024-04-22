23 Nisan marketler açık mı sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Resmi tatil statüsünde yer alan 23 Nisan'da, kamu kurum ve kuruluşları çalışmazken, birçok özel şirket hizmet vermeye devam ediyor. Peki, "23 Nisan'da AVM'ler açık mı, kapalı mı? Yarın marketler kaça kadar açık?" İşte detaylar...