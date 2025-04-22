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        Haberler Bilgi Gündem 23 Nisan marketler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan 2025 Çarşamba bugün A101, Migros, ŞOK, BİM marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık?

        Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan marketlerin çalışma saatleri

        Resmi tatil olan 23 Nisan'ın gelişiyle A101, Migros, ŞOK, BİM marketlerin çalışma saatleri ve durumu, market ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler tarafından merak ediliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda marketlerin kaçta açılıp kaçta kapanacağı merak konusu oldu. İşte 23 Nisan A101, Migros, ŞOK, BİM marketlerin çalışma günleri ve saatlerine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 20:25 Güncelleme: 23.04.2025 - 08:58
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        23 Nisan'da A101, ŞOK, Migros ve BİM marketlerin çalışma durumu ve saatleri araştırılıyor. Gözler "23 Nisan Çarşamba günü marketler açık mı, kapalı mı? A101, Migros, ŞOK, BİM marketler kaçta açılıyor, kapanıyor ve kaça kadar açık?" sorularına çevrildi. İşte 23 Nisan Çarşamba A101, Migros, ŞOK, BİM marketlerin çalışma saatleri ve günleri....

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        23 NİSAN MARKETLER AÇIK MI?

        23 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor. 23 Nisan tarihinde marketlerin çalışma saatleri değişmeyecek. Yani açık olacak.

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        2025 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

        Yılbaşı – 1 Ocak 2025 Çarşamba

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025 Çarşamba

        Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025 Perşembe

        Ramazan Bayramı Arife – 29 Mart 2025 Cumartesi

        Ramazan Bayramı 1. Gün – 30 Mart 2025 Pazar

        Ramazan Bayramı 2. Gün – 31 Mart 2025 Pazartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün – 1 Nisan 2025 Salı

        Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025 Pazartesi

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        Demokrasi ve Millî Birlik Günü – 15 Temmuz 2025 Salı

        Kurban Bayramı Arife – 5 Haziran 2025 Perşembe

        Kurban Bayramı 1. Gün – 6 Haziran 2025 Cuma

        Kurban Bayramı 2. Gün – 7 Haziran 2025 Cumartesi

        Kurban Bayramı 3. Gün – 8 Haziran 2025 Pazar

        Kurban Bayramı 4. Gün – 9 Haziran 2025 Pazartesi

        Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025 Cumartesi

        Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025 Çarşamba

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