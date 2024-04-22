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        Haberler Gündem 23 Nisan Salı günü kargolar açık mı? Yarın kargolar çalışıyor mu, yarım gün mü? 23 Nisan PTT kapalı mı?

        23 Nisan Salı günü kargolar açık mı? Yarın kargolar çalışıyor mu, yarım gün mü?

        Yarın yurt genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak. Resmi tatil olan bu günde kargoların çalışıp çalışmayacağı ise merak konusu haline geldi. Yarın kargo dağıtımı olup olmayacağı en çok araştırılan konular arasında. Peki, yarın kargolar açık mı? Yarın kargo dağıtımı yapılacak mı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 11:52 Güncelleme: 22.04.2024 - 11:53
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        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene de büyük bir coşku ile karşılanıyor. 23 Nisan'ın resmi tatil olup olmadığı ise araştırılmaya devam ediyor. "Yarın kargolar açık mı, kargo dağıtımı yapılacak mı?" diye merak edenler sorularının yanıtlarını arıyor. İşte, 23 Nisan kargo çalışma saatleri...

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        22 NİSAN'DA KARGOLAR ÇALIŞACAK MI?

        22 Nisan Pazartesi günü resmi tatil sayılmıyor. Bu nedenle herhangi bir kurum ve kuruluşta izin uygulanmayacak. Kargolar her zamanki çalışma saatleri kapsamında açık olacak ve kargo dağıtımı yapılacak.

        3

        23 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI?

        23 Nisan ülkemizde resmi tattiler arasında yer alıyor. Bu nedenle 23 Nisan'da kargo firmaları çalışmayacak. Aynı zamanda salı günü yurt genelinde kargo dağıtımı yapılmayacak.

        4

        2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ

        23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

        1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

        19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

        15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

        16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

        17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

        18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

        19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

        15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

        30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

        29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

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