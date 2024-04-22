23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene de büyük bir coşku ile karşılanıyor. 23 Nisan'ın resmi tatil olup olmadığı ise araştırılmaya devam ediyor. "Yarın kargolar açık mı, kargo dağıtımı yapılacak mı?" diye merak edenler sorularının yanıtlarını arıyor. İşte, 23 Nisan kargo çalışma saatleri...