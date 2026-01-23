Ulusal kanallarda her gün birbirinden farklı zevklere hitap eden içerikler yayınlanmaya devam ediyor. Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar için 23 Ocak 2026 TV yayın akışı listesi inceleniyor. Bu akşam Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 122. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Diğer kanallarda birçok dizinin yeni bölümü yayınlanacakken, filmler ve yarışmalar da ekranda olacak. İşte 23 Ocak 2026 Cuma Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW TV yayın akışı...