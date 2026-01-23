Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin 23 OCAK 2026 TV YAYIN AKIŞI KANAL KANAL | Bu akşam TV'de hangi diziler ve filmler var? Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW TV yayın akışı listesi

        23 Ocak 2026 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, bu akşam hangi diziler ve filmler ekrana gelecek?

        23 Ocak 2026 TV yayın akışı listesi paylaşıldı. Böylece Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre, akşam kuşağında birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti 122. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Sevilen dizinin yeni bölümünde Kıvılcım ile kavga ederek evi terk eden Sönmez, torunu Çimen'in evine yerleşecek. Peki, bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var? İşte 23 Ocak 2026 Cuma Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW TV yayın akışı...

        Giriş: 23.01.2026 - 15:48 Güncelleme: 23.01.2026 - 15:48
        1

        Ulusal kanallarda her gün birbirinden farklı zevklere hitap eden içerikler yayınlanmaya devam ediyor. Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar için 23 Ocak 2026 TV yayın akışı listesi inceleniyor. Bu akşam Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 122. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Diğer kanallarda birçok dizinin yeni bölümü yayınlanacakken, filmler ve yarışmalar da ekranda olacak. İşte 23 Ocak 2026 Cuma Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW TV yayın akışı...

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Arka Sokaklar

        00:15 Uzak Şehir

        03:00 Poyraz Karayel

        05:00 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Bahar

        09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Kızılcık Şerbeti

        00:15 Rüya Gibi

        02:45 Veliaht

        05:00 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Aramızda Kalsın

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Mısır Tanrıları

        22:30 Mısır Tanrıları

        01:00 Aramızda Kalsın

        03:00 Kaderimin Oyunu

        05:00 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.33 İstiklal Marşı

        05.35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06.25 Kalk Gidelim

        09.15 Adını Sen Koy

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.25 Kara Ağaç Destanı

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Taşacak Bu Deniz

        00.15 Vefa Sultan

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kahvaltı Haberleri

        08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol’da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Babamın Hazinesi

        22:20 Kuruluş Orhan

        01:20 Nadide Hayat

        03:00 Bir Gece Masalı

        05:00 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Kıskanmak

        19:00 Now Ana Haber

        20:00 Sahtekarlar

        23:00 Kıskanmak

        02:00 Çifte Milyon

        04:30 Şevkat Yerimdar

        06:00 Son Yaz

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş’le Sence?

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Zahide Yetiş’le Sence?

        23 OCAK 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
