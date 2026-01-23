23 Ocak 2026 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, bu akşam hangi diziler ve filmler ekrana gelecek?
23 Ocak 2026 TV yayın akışı listesi paylaşıldı. Böylece Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre, akşam kuşağında birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti 122. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Sevilen dizinin yeni bölümünde Kıvılcım ile kavga ederek evi terk eden Sönmez, torunu Çimen'in evine yerleşecek. Peki, bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var? İşte 23 Ocak 2026 Cuma Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW TV yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Uzak Şehir
03:00 Poyraz Karayel
05:00 Üç Kız Kardeş
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahar
09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Rüya Gibi
02:45 Veliaht
05:00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Mısır Tanrıları
22:30 Mısır Tanrıları
01:00 Aramızda Kalsın
03:00 Kaderimin Oyunu
05:00 Erkenci Kuş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.33 İstiklal Marşı
05.35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.25 Kalk Gidelim
09.15 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.25 Kara Ağaç Destanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Taşacak Bu Deniz
00.15 Vefa Sultan
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Babamın Hazinesi
22:20 Kuruluş Orhan
01:20 Nadide Hayat
03:00 Bir Gece Masalı
05:00 Aldatmak
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kıskanmak
19:00 Now Ana Haber
20:00 Sahtekarlar
23:00 Kıskanmak
02:00 Çifte Milyon
04:30 Şevkat Yerimdar
06:00 Son Yaz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş’le Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Zahide Yetiş’le Sence?
