24 Kasım kapsamında, gözler okulların tatil durumuna çevrildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Öğretmenler Günü’nün yarım gün tatil sayılıp sayılmayacağı merak ediliyor. Pazartesi gününe denk gelen 24 Kasım için hem öğrenciler hem de veliler “Yarın okul var mı, yok mu?” sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel bilgiler...