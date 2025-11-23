Habertürk
        Haberler Bilgi 24 Kasım okul var mı, yarım gün mü ve ders işlenecek mi? 24 Kasım Pazartesi tatil mi, okullarda ders yapılacak mı?

        24 Kasım okul var mı, yarım gün mü ve ders işlenecek mi?

        24 Kasım Öğretmenler Günü ile, okullarda yarım gün uygulaması olup olmayacağı yeniden gündemin odağına yerleşti. Bu yıl pazartesi gününe denk gelen anlamlı günde öğrenciler ve veliler, derslerin öğleden sonra tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Bu kapsamda, "24 Kasım'da okul var mı?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte detaylar...

        Giriş: 23.11.2025 - 21:33 Güncelleme: 23.11.2025 - 21:59
        1

        24 Kasım kapsamında, gözler okulların tatil durumuna çevrildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Öğretmenler Günü’nün yarım gün tatil sayılıp sayılmayacağı merak ediliyor. Pazartesi gününe denk gelen 24 Kasım için hem öğrenciler hem de veliler “Yarın okul var mı, yok mu?” sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel bilgiler...

        2

        24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

        24 Kasım Öğretmenler Günü, Türkiye'deki resmi tatil günleri arasında yer almıyor. 24 Kasım Pazartesi günü okulların, kamu kurumlarının, hastanelerin, bankaların ve özel sektörün normal çalışma düzenine devam edeceği anlamına geliyor.

        3

        ÖĞRETMENLER GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?

        24 Kasım Pazartesi günü okullar yarım gün tatil değildir. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm eğitim kurumlarında tam gün eğitim-öğretim faaliyeti devam edecektir.

        4

        24 KASIM PAZARTESİ OKULLAR ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ?

        Resmi takvimde ülke genelinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğleden sonra tatil uygulaması bulunmamaktadır.

