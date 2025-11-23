24 Kasım okul var mı, yarım gün mü ve ders işlenecek mi?
24 Kasım Öğretmenler Günü ile, okullarda yarım gün uygulaması olup olmayacağı yeniden gündemin odağına yerleşti. Bu yıl pazartesi gününe denk gelen anlamlı günde öğrenciler ve veliler, derslerin öğleden sonra tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Bu kapsamda, "24 Kasım'da okul var mı?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte detaylar...
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?
24 Kasım Öğretmenler Günü, Türkiye'deki resmi tatil günleri arasında yer almıyor. 24 Kasım Pazartesi günü okulların, kamu kurumlarının, hastanelerin, bankaların ve özel sektörün normal çalışma düzenine devam edeceği anlamına geliyor.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?
24 Kasım Pazartesi günü okullar yarım gün tatil değildir. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm eğitim kurumlarında tam gün eğitim-öğretim faaliyeti devam edecektir.