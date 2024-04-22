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        Haberler Gündem 3. Sayfa 24 öğrenci köfte ekmek yedi! Hastaneye kaldırıldı - Son haberler

        24 öğrenci köfte ekmek yedi! Hastaneye kaldırıldı!

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde, 24 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 15:02 Güncelleme: 22.04.2024 - 15:02
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        24 öğrenci köfte ekmek yedi! Hastaneye kaldırıldı!
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        Kayseri'de alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Servet Akaydın İlk ve Ortaokulu'nda köfte ekmek yiyen bazı öğrencilerde mide bulanması şikayeti görüldü.

        ÇOCUKLAR HASTANEYE KALDIRILDI

        AA'da yer alan habere göre okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine okula gelen sağlık ekipleri, şikayetleri bulunan öğrencileri kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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