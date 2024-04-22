24 öğrenci köfte ekmek yedi! Hastaneye kaldırıldı!
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde, 24 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor
Kayseri'de alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Servet Akaydın İlk ve Ortaokulu'nda köfte ekmek yiyen bazı öğrencilerde mide bulanması şikayeti görüldü.
ÇOCUKLAR HASTANEYE KALDIRILDI
AA'da yer alan habere göre okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine okula gelen sağlık ekipleri, şikayetleri bulunan öğrencileri kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.