Ödül töreniyle sona erdi 0:00 / 0:00

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24'üncü Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali kapsamında 33 ülkeden 64 film gösterildi, yerli ve yabancı 50'ye yakın konuk ağırlandı. Araftan Çıkmak temasıyla düzenlenen festivalde, direnen, ilham veren, dayanışan kadınların hikâyelerini anlatan yapımlar izleyiciyle buluştu.

27 Mayıs'ta Gençlik Parkı Kent Konseyi Etkinlik Alanı'nda yapılan basın toplantısının ardından maratonuna başlayan festivalde, çevrimiçi olarak 16 film gösterildi, 10 filmin yönetmeni ile festivalin Youtube kanalında yayınlanan çevrimiçi söyleşiler gerçekleştirildi. Festivalin salonlarda yapılan gösterimleri 4 Haziran akşamı CerModern'de açık havada yapılan açılış ve ödül töreniyle başladı. Şenay Gürler ve Yetkin Dikinciler'in sunuculuğunu üstlendiği gecede festivale destek olan kurumlara plaketleri takdim edildi.

Aynı gece, Nur Sürer'e 'Onur Ödülü', Ayta Sözeri, Ekin Fil ve Gülin Üstün'e 'Bilge Olgaç Başarı Ödülü', Ahsen Eroğlu'ya 'Genç Cadı Ödülü' verildi. 'Onur Ödülü' alan Zuhal Olcay ve 'Bilge Olgaç Başarı Ödülü'ne layık görülen Demet Evgar törene video mesajlarıyla katıldı.

Arjantin'den Ni Una Menos (Bir Kadın Daha Eksilmeyeceğiz),Polonya'dan Strajk Kobiet (Kadın Grevi) ve Türkiye'den EŞİK - Eşitlik İçin Kadın Platformu Tema Ödülü'ne layık görüldü. Aynı zamanda geçen yıl pandemi nedeniyle 'Bilge Olgaç Başarı Ödülü'nü alamayan Işıl Özgentürk'e de bir yıl gecikmeli de olsa ödülü takdim edildi. Ödül töreni, Ayta Sözeri'nin mini konseriyle sona erdi.