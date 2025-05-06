25. Frankfurt Türk Film Festivali 13 Haziran'da başlıyor

Avrupa’daki en köklü Türk film etkinliklerinden biri olan Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, 25. yılını kutlamaya hazırlanıyor. 13–18 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu özel organizasyon, sadece sinema severler için değil, kültürler arası iletişime gönül veren herkes için büyük bir buluşma olacak.

Festival, kurucusu ve başkanı Hüseyin Sıtkı çeyrek asırdır Türk ve Alman sinema dünyası arasında köprü kurarak, kültürel diyalogun en güçlü araçlarından biri olan sinemayı toplumun her kesimine ulaştırmaya devam eed festival için şunları söylüyor: “Bu yolculuk boyunca yüzlerce filmi, binlerce izleyiciyle buluşturduk. Bu yıl festivalimizin Türkiye proje ortağı, başkanlığını Taha Feyizli’nin yaptığı Kültürlerarası İşbirliği ve Diyalog Derneği (KADİM) oldu. 25. yılımızda da sinemanın birleştirici ve dönüştürücü gücünü kutlarken, aynı zamanda geleceğe umutla bakıyoruz.”

Frankfurt’tan Tüm Bölgeye Yayılıyor

Festival her yıl olduğu gibi yalnızca Frankfurt’la sınırlı kalmayarak çevre kentlerdeki sinemaseverlerle de buluşacak. Offenbach, Wiesbaden, Dietzenbach, Rödermark, Rodgau, Mühlheim am Main, Langen, Ginsheim-Gustavsburg, Michelstadt, Ober-Ramstadt ve Miltenberg gibi birçok şehirde gerçekleştirilecek özel gösterimlerle festival coşkusu geniş bir coğrafyaya yayılacak.

Frankfurt’ta düzenlenecek açık hava sinema etkinlikleri, festivali sadece salonlarla sınırlı tutmadan, kentin sokaklarına da taşıyacak. Ayrıca cezaevlerinden liselere, huzurevlerinden tiyatrolara kadar birçok sosyal alanda yapılacak gösterimlerle sinemanın toplumsal etkisi de gözler önüne serilecek. Finale Kalan Filmleri Belirleyen Ön Jüriler Açıklandı Festivalin yarışma bölümlerine başvuran filmler arasından finale kalan yapımları belirleyen ön jüri üyeleri de açıklandı. Alanında uzman ve deneyimli isimlerden oluşan bu ön jüri, uzun metraj, belgesel ve kısa film kategorilerinde değerlendirmelerini tamamladı. Ana jüri tarafından belirlenecek olan kazanan filmler ise festivalde açıklanacak. REKLAM Uzun Metraj Ön Jürisi Rıza Oylum (Sinema Yazarı, Akademisyen)

Melisa Berberoğlu (Oyuncu)

Ahmet Toklu (Yönetmen) Belgesel Film Ön Jürisi Kerem Soyyılmaz (Yönetmen)

Alperen Aldanmaz (Oyuncu)

Dr. Emrah Erkani (Yönetmen, Akademisyen) Kısa Film Ön Jürisi Mutlu Hesapçı (Sinema Yazarı, Yapımcı)

Özgür Atkın (Oyuncu, Yönetmen)

Korhan Topçu (Yönetmen, Akademisyen)

Doç. Dr. Burcu Dabak (Akademisyen)

Yunus Şevik (Yönetmen) Etkinlikler: Atölyeler, Paneller, Buluşmalar Festivalin bu yılki en dikkat çeken bölümlerinden biri, genç sinemacıları deneyimli yapımcı ve yönetmenlerle buluşturacak olan “Kültürel Ulusötesi Sinema Perspektifleri” başlıklı atölye ve panel serisi olacak. Etkinlikler, Türk ve Alman sinemacılar arasında yaratıcı iş birliklerinin geliştirilmesine ve ortak yapım projelerine kapı aralayacak.