Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kadın hala şiddetin gölgesiyle yaşamaya zorlanıyor. Bu gerçeklik karşısında 25 Kasım, yalnızca bir tarih değil; yıllardır süren direnişin, adalet arayışının ve dayanışmanın simgesi haline geldi. Birleşmiş Milletler tarafından “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” ilan edilen bu anlamlı gün, köklerini acı bir tarihten alıyor. Peki, 25 Kasım’ı bu kadar güçlü bir sembole dönüştüren olay neydi?