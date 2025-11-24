25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nasıl ilan edildi?
25 Kasım, tüm dünyada kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olarak anılıyor. Her yıl milyonlarca kadının şiddetin çeşitli biçimlerine maruz kaldığı gerçeği, bu özel günün önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Peki, 25 Kasım'ın ardındaki tarihsel olay ne ve bu gün nasıl uluslararası bir mücadele sembolüne dönüştü? İşte detaylar...
Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kadın hala şiddetin gölgesiyle yaşamaya zorlanıyor. Bu gerçeklik karşısında 25 Kasım, yalnızca bir tarih değil; yıllardır süren direnişin, adalet arayışının ve dayanışmanın simgesi haline geldi. Birleşmiş Milletler tarafından “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” ilan edilen bu anlamlı gün, köklerini acı bir tarihten alıyor. Peki, 25 Kasım’ı bu kadar güçlü bir sembole dönüştüren olay neydi?
25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ NE ZAMAN KABUL EDİLDİ?
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü (International Day for the Elimination of Violence against Women), 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla BM Genel Kurulu kararı ile ilan edilen gündür.
25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
BM Genel Kurulu 1999 yılında 25 Kasım gününü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan etti. Bu günün 25 Kasım olarak belirlenmesinin nedeni 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde meydana gelen bir olaya dayanmaktadır.
MİRABAL KARDEŞLERİN KATLEDİLMESİ
Bu günün 25 Kasım olarak belirlenmesinin nedeni 1960 yılının 25 Kasım'ında Dominik Cumhuriyeti'nde meydana gelen Mirabal kardeşler cinayetine dayanıyor.
Ülkeyi diktatörlükle yöneten Rafael Trujillo'ya karşıtlığıyla bilinen Mirabal Kardeşler adlı üç kız kardeş, Trujillo'nun, "Ülkede iki tehlike var: Kilise ve Mirabal Kardeşler" şeklinde yaptığı açıklamadan günler sonra öldürüldüler.
Mirabel kardeşlerin tecavüz edilerek vahşice öldürülmesi, onları diktatörlüğe karşı mücadelenin sembolü haline getirdi. Bütün dünyada yankı bulan bu gelişmeler karşısında Birleşmiş Milletler 17 Aralık 1999'da, cinayetin işlendiği gün olan 25 Kasım'ın "Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü" olarak benimsenmesine karar verildi.