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25 Nisan koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

25 Nisan koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı toplamda 4.591.416'ya yükseldi. 38.011 vatandaşımız ise koronavirüse yenik düştü.

25 NİSAN CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

24 NİSAN CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

24 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 339 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 40 bin 596 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 339 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 38 bin 11’e yükseldi. Toplamda 45 milyon 623 bin 978 test yapıldı. Bugün yapılan 281 bin 183 testten, 40 bin 596 yeni vaka sayısı, 2 bin 905 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 591 bin 416, bugün iyileşen 52 bin 297 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 22 bin 408 yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 3 bin 511 olduğu açıklandı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da günlük vaka sayısı rekor seviyedeki tırmanışını sürdürüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 346 bin 786 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 16 milyon 610 bin 481'e yükseldi.

Ülkede günlük vaka sayısı önceki gün ve dün olduğu gibi bugün de dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Daha önce 8 Ocak'ta ABD'de kaydedilen 307 bin 581 vaka bir ülkede görülen en yüksek günlük vaka artışı olmuştu.

66 bin 836 vaka ile Maharaştra, 36 bin 605 ile Uttar Pradeş, 28 bin 447 ile Kerala, 26 bin 962 ile Karnataka ve 24 bin 331 ile Delhi, en fazla günlük vaka artışının kaydedildiği bölge ve eyaletler oldu.

- 2 bin 624 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 2 bin 624 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, günlük can kaybı sayısı da salgının başından bu yana görülen en yüksek noktaya ulaştı.

Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 189 bin 544'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısının 13 milyon 867 bin 997'ye ulaştığı ülkede, 2 milyon 552 bin 940 kişinin tedavisi sürüyor.

Uzmanlar, ülke çapındaki artan vakaların ardından hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğu uyarısını yaptı.

- Günlük olarak dünyada en fazla vaka kaydedilen ülke

İlk Kovid-19 vakasının 30 Ocak 2020'de kaydedildiği Hindistan'da zaman içinde artan günlük vaka sayısı, 16 Eylül 2020'de 97 bin 859'a kadar çıkmış, bu tarihten sonra aşağı yönlü seyre girmişti. Günlük vaka sayısı sonraki 4,5 ay boyunca istikrarlı şekilde azalarak 1 Şubat'ta 8 bin 587'ye kadar düşmüştü.

İlk dalganın ardından vaka eğrisi şubattan itibaren yukarı doğru sert bir yay çizerek yeni ve ilkinden çok daha büyük bir dalga meydana getirdi.

Hindistan 2 Nisan'dan bu yana günlük bazda dünyada en fazla vaka kaydedilen ülke konumunda bulunuyor.

- Uygulanan aşı sayısı 138 milyonu geçti

Nüfusu yaklaşık 1,4 milyar olan ülkede hastalığa karşı yaygın aşılama kampanyası yürütülüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının 138 milyon 256 bin 975 doza ulaştığını duyurdu.

Kovid-19 aşılama verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" internet sitesine göre, Hindistan, ABD ve Çin'in ardından "dünyada en fazla aşı yapılan 3. ülke" oldu.

- 3 hafta sonra zirve yapabilir

Ülkenin Uttar Pradeş eyaletinin Kanpu kentindeki Hint Teknoloji Enstitüsü'nde görevli araştırmacılar (IIT) geliştirdikleri bir modelle, ülkedeki vaka sayılarının mayıs ayı ortasında zirve yapabileceğini öngördü. Araştırmacılar, salgının ikinci dalgasındaki Hindistan'daki vakaların gelecek ay sonu itibariyle düşebileceğini ifade etti.

- Virüsün bulaşıcı özelliği yüksek yeni tipleri yaygınlaşıyor

Salgının dünya genelindeki yeni dalgasını ilk karşılayan ülkelerden biri olan Hindistan'da, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Özellikle Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya'da ortaya çıkan 3 mutasyonlu tür, uzmanlarca endişe kaynağı olarak görülüyor. Virüsün bu mutasyonları, Hindistan'da 30 Aralık 2020'den bu yana genetik sekansı çıkarılan 11 bin virüs numunesinin yüzde 7'sinde tespit edilmişti.

Pencap eyaleti yetkilileri, 24 Mart'ta yaptıkları açıklamada, eyalette 1 Ocak-10 Mart'ta toplanan ve gen dizilimi çıkarılan 404 numunenin yüzde 81'inde Kovid-19'un ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı türüne rastlandığını açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, kitlesel hareketliliği ve sosyal etkileşimi azaltmaya yönelik tedbirlerdeki eksikliğin vaka artışında etkili olduğu itirafında bulunmuştu.

Vardhan, vakaların en çok arttığı 11 eyalette dini festivallerin kutlandığına, seçim mitinglerinin düzenlendiğine, insanların toplu ekinliklerde mesafe kurallarını ihmal ettiğine dikkati çekmişti.

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