Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve kültür turizmine önemli katkılar sağlayan “Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali”, 4-18 Eylül 2018 tarihleri arasında, Aspendos Antik Tiyatrosu’nun tarihi atmosferinde izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün, sanatsal kalitesine, zengin repertuvarına, ulusal ve uluslararası sanatsal arenada ulaştığı başarılarına güvenle 1994 yılından beri kesintisiz her yıl düzenlediği “Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali”, Antalya’yı sanat dünyası ile hareketlendiriyor.

Festival Açılışında Puccini’nin En sevilen Operası

2000 yıllık Antik Arena Di Verona’dan sonra 2000 yıllık Antik Aspendos Tiyatrosu’nda

“TURANDOT” ile gerçekleştirilecek.

Ankara Devlet Opera ve Balesi ile sahnelenecek eser 04 Eylül 2018, Salı akşamı Aspendos Antik Tiyatro’sunda sanatseverlere muhteşem bir sanat şöleni sunacak.

Giacomo Puccini’nin vefat ederek son bölümünü tamamlayamadığı bu ünlü eserde; Pekin’de yaşayan Çin prensesi Turandot’un evliliği komedi ve dramın birleştiği bir müzikal yapı eşliğinde aktarılıyor.

İtalyan Rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini’nin sahneye koyduğu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni, dünyaca ünlü tenor Murat Karahan’ın Prens Calaf rölü ile başrolü seslendireceği eserde, solistlere Ankara Devlet Opera ve Balesi Koro ve orkestrası eşlik edecek. Orkestra şefi ise Alberto Veronesi.



Çin Prenses’i Turandot, evlilik için gelen taliplerine, o ana dek bilenin hiç çıkmadığı üç soru sormakta, talipliler teker teker idam edilmektedir. Saray yetkilileri ile Turandot’un babası bu gidişe bir son vermek istemektedir.

Kültürlerarası Bir Köprü Dünyaca Ünlü “Zorba”…

10 Eylül 2018 Pazartesi akşamı Ankara Devlet Opera ve Balesi ve Orkestrası tarafından sahnelenecek, dünyanın en beğenilen bale eserlerinden biri olan ve 35’ten fazla ülkede sergilenen “Zorba” balesi ile festival devam edecek. Nikos Kazancakis’in dünyaca ünlü başyapıtı, Mikis Theodorakis'in müziği, Lorca Massine'nin metni ve koreografisi ile hayat buluyor. Orkestra şefi Bujor Hoinic.

1989 yılında gerçekleştirilen prömiyeri ile dünya bale repertuvarında vazgeçilmez bir yer edinen eser, John isimli bir Amerikalı’nın küçük bir Yunan kasabasına gelmesiyle başlar. Etkilendiği ve parçası olmak istediği geleneklerin cazibesine kapılarak güzel bir dul olan Marina'ya aşık olan John, Marina'dan da karşılık bulur. Yabancı birine aşık olduğu için Marina'ya köylüler karşı çıkar, üstelik Marina, köyün yakışıklı delikanlısının aşkını da yok saymıştır. Ancak John ile Marina'ya, John'un dostu Zorba sahip çıkar. Çift, kimsesi olmayan, ancak güçlü ve özgür bir adam olan Zorba'nın sayesinde aşklarını yaşama fırsatı bulurlar… Köylüler birlik ve geleneklerini korumak gayretindedir. Zorba, zavallı John´u köylülerin elinden zor da olsa kurtarırken sevgilisi Marina, intikam peşinde koşan kalabalığın kurbanı olur. Yaşama küsen Zorba, sirtaki oynayarak teselli bulurken, John ve diğerleri de bu dansa katılır. Herkes yeni bir yaşam için teselli, af ve dayanma gücü arayışı içindedir…

Festivalin Yıldızı Bolşoy Balesi Aspendos’ta

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından yirmi beş yıldır 200’ü aşkın yerli ve yabancı eserleri sanatseverlerle buluşturan 25. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’nin bu yılki yıldızı Bolşoy Balesi olacak.

Rusya Federasyonu Bolşoy Devlet Akademik Tiyatrosu, dünyaca ünlü sanatçıları, orkestrası ve korosu eşliğinde 13 Eylül Perşembe akşamı “Bolşoy Balesi Gala Gecesi” adlı performanslarını sahneleyecekler.

Topluluk; Çaykovski’nin “Kuğu Gölü”, “Uyuyan Güzel”, Chopin’in “Chopiniana”, Boris Asafiev’in “Paris Ateşi”, Adolf Adam’ın “Korsan”, Leo Delibes’in “Coppelia”, Arif Melikov’un “Ferhat ile Şirin” gibi klasik beyaz bale eserlerden bölümleri ünlü koreograflar, Y. Grigorovihc, M. Petita, M. Fokin, A. Rotmansky, Vasily Vainonen, Y. Burlaka, S. Vikharev, A. Gorsky ‘nin adımları ile sahneleyecekler. Orkestra şefi ise Pavel Klinichev.



Kapanış Aida Operası İle

2 bale, 2 opera eserinin sahneleneceği 25. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’nin kapanışı Giuseppe Verdi’nin muhteşem operası “Aida” ile gerçekleştirilecek. 18 Eylül 2018 Salı akşamı, Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası tarafından sahnelenecek, Antik Mısır’da geçen eserin konusu; Romalı komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkını anlatıyor. Rejisörlüğünü Kuzman POPOV’un yaptığı eserin orkestra şefi Alexandru Samoila.

Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali Tarihçesi

Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk opera / bale festivali, Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali, 1994 yılından bu yana Antalya’da bulunan iki bin yıllık Antik tiyatroda gerçekleştirilmektedir.

Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali, başta Antalya kenti olmak üzere Akdeniz kıyı şeridi boyunca yoğun ilgi görmekte, her yıl 60.000 ‘e ulaşan yerli ve yabancı izleyicisi ile ülkemizin gözde festivallerinin başında gelmektedir. Başlangıcından bu yana, ülkemizin sanat turizmine getirdiği katkılarla da önemli bir konuma ulaşmıştır.



Devlet Opera ve Baleleri’nin organize ettiği önemli sanat etkinliklerinden biri olan Aspendos Opera ve Bale Festivali; başlangıcından beş yıl sonra uluslararası kimliğe kavuşarak, her geçen yıl artan sanatsal kalitesi ile dünyanın önemli topluluklarının katılmak için sıraya girdikleri bir festival haline gelmiştir.

Avrupa’nın saygın kuruluşları arasında olan Avrupa Festivaller Birliği’ne (EFA - European Festivals Association) kabul edilen Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali, dünyadaki diğer festivallerle birlikte saygın yerini almıştır. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 2015 yılında, dünyanın ilk ve tek “Kalite Yönetim Belgesi” ödülünü (TS-EN-ISO 9001: 2000) alan festivalidir.