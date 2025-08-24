25 yıl önce 25 yıl sonra

1990'lı yılların ünlü yapım şirketi Prestij Müzik'in 3 ünlü şarkıcısı; Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan, uzun zaman küs kaldıktan sonra birkaç yıl önce barışarak dostluklarını devam ettirme kararı almıştı.

Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan, tatil yaptıkları Çeşme'de karşılaştı. Birlikte kahvaltı yaparak hem sohbet ettiler hem de geçmiş günlerini yâd ettiler.