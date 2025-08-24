Habertürk
Habertürk
        25 yıl önce 25 yıl sonra

        25 yıl önce 25 yıl sonra

        Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan, karşılaştıkları Çeşme'de geçmiş günlerini yâd etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2025 - 17:10 Güncelleme: 24.08.2025 - 17:20
        25 yıl önce 25 yıl sonra
        1990'lı yılların ünlü yapım şirketi Prestij Müzik'in 3 ünlü şarkıcısı; Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan, uzun zaman küs kaldıktan sonra birkaç yıl önce barışarak dostluklarını devam ettirme kararı almıştı.

        Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan, tatil yaptıkları Çeşme'de karşılaştı. Birlikte kahvaltı yaparak hem sohbet ettiler hem de geçmiş günlerini yâd ettiler.

        #Mahsun Kırmızıgül
        #özcan deniz
        #alişan
        #Çeşme
