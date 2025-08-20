26. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri adayları açıklandı

Türk tiyatro ve sinema dünyasının emekçilerini onurlandıran ve oyunculuk alanında başarılı isimleri ödüllendiren HDI Sigorta Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, bu yıl 26. kez gerçekleştirilecek.

HDI Sigorta isim sponsorluğunda ve AHL Pay yan sponsorluğunda yapılan ödüllerin adayları açıklandı.

Sinema alanında bu yıl Ayhan Işık Özel Ödülü yetenekli oyuncu Barış Arduç'a verilecek. Beraber adlı yapımdaki başarısıyla Ekrem Bora Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncu Ödülü genç oyuncu Mina Demirtaş'ın, usta yönetmen Erden Kıral adına verilen Seçici Kurul Özel Ödülü ise Büyük Kuşatma filmiyle Alp Öyken'in olacak.

Safa Önal Özel Ödülü, Turbo filminin oyuncuları Burak Can Doğan, Lorin Merhart, Tanju Bilir ve Umut Can Çetinkaya'ya takdim edilecek.

Türker İnanoğlu anısına verilen Türker İnanoğlu Vefa Ödülü, Türk sinemasına uzun yıllar emek veren İlhan Aslım ve Zafer Ayden'e sunulacak.

AHL Pay Özel Ödülü Yurt filminin yönetmeni Nehir Tuna'nın olacak.

Bu sene Yılın En Başarılı Erkek Oyuncu kategorisindeki adaylar arasında Ahmet Ağgün, Doğa Karakaş, Furkan Andıç, Nejat İşler ve Salih Bademci yer alıyor.

Ümit vaat eden genç oyunculara verilen Üstün Akmen Umut Vadeden Genç Oyuncu Ödülü, Köprüden Önce Son Çıkış adlı prodüksiyondan Mine Yıldız, Yaren Özkoca ve Yağmur Güçlü'ye, Seçici Kurul Özel Ödülü Khora adlı tiyatro topluluğuna HDI Sigorta Özel Ödülü ise Medea oyunuyla sahneye çıkan prodüksiyona gidecek.

Törenin anlamlı ödüllerinden biri olarak gösterilen Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü ise oyuncu, aynı zamanda dublaj sanatçısı Tijen Par'a takdim edilecek.

Usta oyuncular Macit Koper, Suna Selen ve Meral Çetinkaya'ya da bu yıl Onur Ödülü verilecek.

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu kategorisinde de adaylar Deniz Işın, Leyla Smyrna Cabas, Öykü Karayel, Serpil Gül ve Tülin Özen.

Komedi ya da kara komedi dalında ise Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu ödülü, Bülent Emin Yarar, Cengiz Bozkurt, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu ya da Zafer Algöz'e verilecek.

Yine komedi dalında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülüne aday olarak Damla Sönmez, Nilperi Şahinkaya, Nur Sürer, Seda Bakan ve Ülkü Hilal Çiftçi" seçildi.

TİYATRO ÖDÜLLERİ

Tiyatro ödüllerinde de Harika Uygur'un başkan olduğu seçici kurulda Aslıhan Sunal, Barış Celiloğlu, Elçin Hanbay Kaya, Ersin Umulu, Esra Even, Eylem Yıldız, Hasibe Kalkan, Refika Sezik, Şencan Güleryüz ve Tijen Savaşkan bulunuyor.

Tiyatro kategorisinde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu ödülü için adaylar Fehmi Karaarslan, Cihat Süvarioğlu, Kerem Arslanoğlu, Furkan Kalabalık ve Ulukan Özpolat.

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu adayları arasında da Merve Dizdar, Seda Türkmen, Sükun Işıtan, Esra Ruşan ve Gizem Erdem yer alıyor.