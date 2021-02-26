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HaberlerSağlık
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26 Şubat Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika Corona virüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki İllere göre haftalık vaka sayısı kaç oldu? 26 Şubat Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

26 Şubat Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika Corona virüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre toplam vaka sayısı 2.674.776'ya yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 28.358 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 26 Şubat Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

26 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Şubat Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.

25 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Şubat Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Aşılamada yaklaşık 1,5 milyonu ikinci doz olmak üzere 8 milyon seviyesine ulaştık" diyen Bakan Koca, "Bir tedarik ve planlama sorunumuz yok. Birinci doz aşısını olan tüm vatandaşlarımızın ikinci doz aşıları güvence altındadır" ifadelerini kullandı.

Koca ayrıca, BioNTech aşısının 10 gün içinde geleceğini kaydetti. 65 yaş ve üstüne yönelik kısıtlamalar hakkındaki sorulara da yanıt veren Bakan Koca, "Vaka sayısı uygun illerde karar alınabilir. Bu noktada 65 yaş üstü için esnetme olabilir" dedi. Öte yandan Türkiye'de son 24 saatte 126 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 572 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1192 oldu, 6 bin 210 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 546 bin 503e yükseldi.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) uzmanı Lynnette Brammer, son 25 yılın rakamlarını içeren ulusal kayıtlara göre bu yılın en az grip vakasının tespit edildiği yıl olduğunu açıkladı.

Hastalık, geçmiş yıllarda vakaların zirveye çıktığı şubat ayında yok olmaya yüz tutarken, ülkenin en büyük hastanelerinden bazılarında bu yıl tek bir hasta dahi grip şikayetiyle başvuruda bulunmadı.

Yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle hayatın kökten değiştiği Almanya’da, günlük dile bin 200’den fazla yeni sözcük girdi. Leibniz Alman Dili Enstitüsü, “coronamüde”den (Kovid-19'dan yorulmak) “coronafrisur”a (korona saç modeli),koronavirüsün yakın temasla bulaşmasına ithafen türetilen ”todesküsschen”den (ölüm öpücüğü) maskesini burnunun altında takanlar için kullanılan “maskentrottel”e (maske aptalı) kadar çok sayıda kelimeyi resmi Almanca sözlüğüne eklemek için bir proje başlattı.

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