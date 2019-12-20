Facebook'un kullanıcı bilgileri internette yayınlandı

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Kullanıcı bilgilerinin güvenliği konusunda kötü bir sicile sahip olan sosyal paylaşım sitesi Facebook, yeni bir güvenlik skandalıyla sarsıldı.

Sibergüvenlik firması Comparitech, 267 milyon 140 bin 436 Facebook kullanıcısının kimlik bilgilerinin, internette güvenlik duvarı olmayan bir ortamda ifşa olduğunu belirledi.

Comparitech'in yaptığı araştırma sonucunda, kimlik bilgilerinin saklandığı veri tabanının izi Vietnam'da bulundu.

Güvenlik uzmanları, kullanıcı bilgilerinin Facebook'un veri tabanından nasıl kopyalandığının henüz belirlenemediğini kaydetti.

Açığın ortaya çıkarılmasından bu yana veri tabanına erişimin engellendiği, ancak bahsi geçen kimlik bilgilerinin en az 2 hafta süreyle şifresiz şekilde erişime açık olduğu vurgulanıyor.

Facebook, 2018 yılında Cambridge Analytica firmasının, 400 milyonu aşkın kullanıcısının kişisel bilgilerini, onay almadan kullandığının ortaya çıkmasıyla büyük tepki çekmişti.