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        Haberler Gündem 3. Sayfa 27 bin 800 litre etil alkol ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da 27 bin 800 litre etil alkol ele geçirildi

        Tekirdağ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda ruhsatsız işletmeden İstanbul'a götürülen 27 bin 800 litre etil alkol ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 18:50 Güncelleme: 29.03.2025 - 18:50
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        27 bin 800 litre etil alkol ele geçirildi
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        Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada, Çorlu ilçesinin Yenice Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmeden araca yüklenerek İstanbul'a etil alkol götürüldüğü belirlendi.

        Takibe alınan ve durdurulan araç ile işletmede yapılan aramada toplam 27 bin 800 litre etil alkol ele geçirildi.

        Ruhsatsız olduğu belirlenen işletme hakkında idari işlem başlatıldı.

        Ayrıca iş yerinde çalışan yabancı uyruklu O.S.'nin de kaçak olarak çalıştığı belirlendi.

        Olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

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