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27. Dönem POMEM sınavı ne zaman? 2021 POMEM sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

27. Dönem POMEM sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? Soruları polis olmayı bekleyen binlerce aday tarafından merak konusu oldu. Peki, Polis Akademisi Başkanlığı'ndan polislik sınavı tarihi geldi mi? POMEM sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...

27. Dönem POMEM sınavı ne zaman? 2021 POMEM sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

27. Dönem POMEM sınavı ne zaman? Soruları adaylar tarafından merak konusu oldu. 15 Şubat'ta ön sağlık kontrolünden geçen kişiler polislik sınavı için tarih bekliyor. Peki, Polis Akademisi Başkanlığı'ndan açıklama geldi mi? Ayrıntılar haberimizde...

27. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN?

27. Dönem POMEM sınav tarihleri henüz belirlenmedi. Konuyla ilgili akademiden açıklama gelir gelmez haberimizde olacaktır.

POMEM SINAVI (POLİSLİK SINAVI) NASIL OLACAK?

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

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