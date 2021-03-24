27. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları çığ gibi büyüyor. 15 Şubat 2021'de gerçekleşen POMEM sınavları için Polis Akademisi Başkanlığı'ndan açıklama bekleniyor. İşte detaylar...

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili henüz Akademiden açıklama yapılmadı. Detaylar paylaşıldıkça haberimizde yer alacaktır.

SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Adaylar sonuçlarına Emniyet Genel Müdürlüğünün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının //www.pa.edu.tr internet sitesinden vatandaşlık numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek. Sınav sonuçları, adaylara ayrıca yazılı olarak bildirilmeyecek