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27. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Geri sayım... POMEM mülakat sonuçları Pa.edu.tr'da açıklanacak

POMEM sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Nefesler tutuldu, gözler bu sorunun cevabına çevrildi. Yurt genelinde binlerce adayın katılım gösterdiği 27. Dönem POMEM sınav sonuçlarına ilişkin heyecan dorukta. Pa.edu.tr üzerinden açıklanacak olan POMEM mülakat sonuçları için adaylar 'POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?' Sorusuna yanıt arıyor. İşte 27. dönem POMEM sonuçları ekranı!

27. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Geri sayım... POMEM mülakat sonuçları Pa.edu.tr'da açıklanacak

27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 Şubat 2021'de gerçekleşen POMEM sınavları sonrası gözler POMEM sözlü mülakat sonuçlarına çevrildi. Heyecan içerisinde sonuçların bugün açıklanıp açıklanmayacağı merak ediliyor.

Mülakatlar sonucunda lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın ve önlisans mezunu bin 360 erkek, 240 kadın polis alımı yapılacak. Peki, POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruların cevabıyla ilgili detaylar...

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. Geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının en geç 1 Ekim Cuma gününe kadar açıklanması bekleniyordu. Ancak sonuçlar henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizler paylaşacağız.

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

POLİS AKADEMİSİ NEDİR?

Emniyet Teşkilatının memur, amir ve yönetici ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans, lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, bünyesinde fakülte, enstitü ve polis meslek yüksekokulları bulunan bilimsel özerkliğe sahip yükseköğretim kurumudur. Akademi görev ve yetkileri Polis Yüksek Öğretim Kanunu, Polis Akademisi Yönetim Birimleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

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