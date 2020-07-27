Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs verilerini günlük olarak açıklıyor. Açıklanan verilerde; toplam test sayısı, toplam vaka sayısı, toplam vefat sayısı, toplam yoğun bakım hasta sayısı, toplam entübe hastası, toplam iyileşen sayısı ayrıcı bugünkü test sayısı, bugünkü vaka sayısı, bugünkü vefat sayısı, bugünkü iyileşen sayısını açıklıyor. 27 Temmuz corona virüs tablosu merak ediliyor.

27 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Temmuz koronavirüs tablosunu henüz yayınlamadı. Bakan, saat 19-20.00 arasında Twitter hesabından açıklıyor.

26 TEMMUZ CORONA VİRÜS VAKA VE VEFAT SAYISI

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 17 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 613'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 613'e yükseldi. Bugün toplam 40 bin 16 test yapılırken, 927 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 226 bin 100 oldu. Bugün bin 10 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 209 bin 487'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 387, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 249 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne yakın. Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 648 bin 476´ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 16 milyon 205 bin 467´ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 9 milyon 914 bin 60´a ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140´tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2´inci ülke olan Brezilya´da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 396 bin 434 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 86 bin 496´ya ulaştığı bildirildi.