Reyting sonuçları 28 Aralık Çarşamba günü ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. AB ve total sıralama tablosu özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen "Hayatımın Şansı, Kuruluş Osman, O Kız" gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

Sonuçlar henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.