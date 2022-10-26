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28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi?

28-29 Ekim'de toplu taşıma tarifesinin nasıl olacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu sene Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı resmi tatili 28 Ekim öğleden sonra başlayacak. Bilindiği üzere pek çok resmi tatil günlerinde toplu taşımalar ücretsiz hizmet veriyor. Kutlamalara katılmak isteyen ya da gezi planı olanlar ise "28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 28-29 Ekim Cuma ve Cumartesi toplu taşıma tarifesi...

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  • 28 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim'de otobüs, metro, marmaray, metrobüs bedava mı? (İstanbul, İzmir, Ankara)

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Bu seneki diğer özel günler ve resmi tatillerde toplu taşıma araçlarının ücretsiz kullanılması sebebiyle "28-29 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz mi?" araması gündeme geldi. İşte konuya ilişkin detaylar...

     
  • 28 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim'de otobüs, metro, marmaray, metrobüs bedava mı? (İstanbul, İzmir, Ankara)

    28 EKİM CUMA GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

    Cumhuriyet Bayramından bir gün öncesi 28 Ekim ulaşımın ücretsiz olmasıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz senelerde 28 Ekim'de toplu taşımalar ücretsiz olarak hizmet vermedi.
  • 28 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim'de otobüs, metro, marmaray, metrobüs bedava mı? (İstanbul, İzmir, Ankara)

    29 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda geçtiğimiz senelerde toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet vermişti. Bu sene de 29 Ekim'de metro, metrobüs, otobüs gibi ulaşım araçlarının ücretsiz kullanması bekleniyor.
  • 28 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim'de otobüs, metro, marmaray, metrobüs bedava mı? (İstanbul, İzmir, Ankara)

    EGO'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

    EGO'dan yapılan açıklama ile 29 Ekim'de Ankara'da toplu taşımanın ücretsiz olacağı duyuruldu. Yapılan duyuruda; "EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları ile (EGO Otobüsleri, Metro ve ANKARAY) "Cumhuriyet Bayramı"mızın 99. yılı olan 29 Ekim 2022 Cumartesi günü vatandaşlarımıza ücrtsiz olarak hizmet verilecektir." ifadelerine yer verildi. 

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