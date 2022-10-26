28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi?

EGO'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

EGO'dan yapılan açıklama ile 29 Ekim'de Ankara'da toplu taşımanın ücretsiz olacağı duyuruldu. Yapılan duyuruda; "EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları ile (EGO Otobüsleri, Metro ve ANKARAY) "Cumhuriyet Bayramı"mızın 99. yılı olan 29 Ekim 2022 Cumartesi günü vatandaşlarımıza ücrtsiz olarak hizmet verilecektir." ifadelerine yer verildi.