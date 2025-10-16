Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 28 Ekim okul var mı, ders işlenecek mi? 28 Ekim Salı yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?

        28 Ekim okul var mı, yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?

        Cumhuriyet'in 102. yılına sayılı günler kala, 29 Ekim coşkusu tüm yurtta hissedilmeye başlandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da "28 Ekim yarım gün mü?" ve "29 Ekim'de okullar açık mı?" soruları gündemde. Tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl hafta içine denk geliyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 21:59 Güncelleme: 16.10.2025 - 21:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaştıkça, 28 Ekim’in tatil olup olmayacağına dair araştırmalar yoğunlaştı. Cumhuriyet’in 102. yılı etkinliklerle kutlanmaya hazırlanırken, "28-29 Ekim’de okullar tatil mi?" sorusu veliler ve öğrenciler arasında merak konusu oldu. Takvime göre 28 ve 29 Ekim hafta içine denk geliyor. İşte güncel bilgiler...

        2

        28 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR, YARIM GÜN MÜ?

        28 Ekim bu sene salı gününe denk geliyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır.

        Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. 28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları yarım gün, 29 Ekim'de çalışanlar ise tam gün ek mesai alabilecek.

        3

        28 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ, DERS İŞLENECEK Mİ?

        28 Ekim'de okullar yarım gün tatil olacak. Bu sebeple üniversitelerde 28 Ekim yarım gün ve öğleden sonra tatil. Ancak üniversitelerde ders durumu okulların sabah ve akşam ders saatlerine göre değişebilir.

        4

        29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene Çarşamba gününe denk geliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise ülkemizde resmi tatil olarak kutlanıyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump ile Putin telefonda görüştü
        Trump ile Putin telefonda görüştü
        Dehşet görüntüler ortaya çıktı
        Dehşet görüntüler ortaya çıktı
        Su şehri Bursa'da su bitti
        Su şehri Bursa'da su bitti
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Ağabeyini öldürdüğü 14 yıl sonra ortaya çıktı!
        Ağabeyini öldürdüğü 14 yıl sonra ortaya çıktı!
        Holse'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Holse'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        16 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        16 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        İsmail Yüksek'ten büyük çıkış!
        İsmail Yüksek'ten büyük çıkış!
        'Konut ucuz; fiyat artar'
        'Konut ucuz; fiyat artar'
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Fenerbahçe'den Leon Goretzka'ya kanca!
        Fenerbahçe'den Leon Goretzka'ya kanca!
        Duru'nun katil zanlısı için ağırlaştırılmış müebbet istemi
        Duru'nun katil zanlısı için ağırlaştırılmış müebbet istemi
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        Safari turları için kota getirildi
        Safari turları için kota getirildi
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı