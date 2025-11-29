Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin 28 Kasım 2025 Cuma reyting sonuçları: AB ve total reyting sıralaması ile dün en çok ne izlendi, hangi yapımlar ilk 10'a girdi?

        28 Kasım 2025 Cuma reyting sonuçları açıklanıyor: Dün en çok ne izlendi?

        28 Kasım 2025 Cuma akşamı televizyon ekranlarında yine kıyasıya bir reyting yarışı yaşandı. Prime time boyunca izleyiciler drama, eğlence, yarışma ve film türlerinde pek çok farklı yapımla buluşurken, kanallar arasındaki rekabet dikkat çekici bir yoğunluğa ulaştı. Bazı programlar güçlü hikâyeleri ve öne çıkan oyunculuklarıyla seyircinin ilgisini toplayarak reyting tablosunda üst sıralara yerleşti. Buna karşılık, yoğun rekabet ortamında beklentilerin gerisinde kalan yapımlar da oldu ve bu yapımlar geceyi alt basamaklarda tamamladı. İşte 28 Kasım 2025 Cuma akşamının en çok izlenen programları ve ilk 10 reyting listesi…

        Kaynak
        Giriş: 29.11.2025 - 08:45 Güncelleme: 29.11.2025 - 08:45
        1

        28 Kasım 2025 Cuma gecesi televizyon ekranlarında benzer bir heyecan yaşandı. Prime time boyunca dram, komedi, yarışma formatları ve aksiyon ağırlıklı filmler izleyicilerle buluşurken, kanallar arasındaki rekabet temposunu hiç düşürmedi. Bazı yapımlar hem kurgularıyla hem de başarılı performanslarıyla geniş kitleleri kendine çekerek reyting sıralamasında üst basamaklara çıkmayı başardı. Öte yandan, yoğun rekabet ortamında beklenen etkiyi gösteremeyen programlar da vardı ve bu yapımlar gecenin sıralamasında daha alt sıralarda yer aldı. İşte 28 Kasım 2025 Cuma akşamının öne çıkan yapımları ve ilk 10 reyting tablosu…

        2

        28 KASIM 2025 CUMA AB REYTİNG SONUÇLARI

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

        3

        28 KASIM 2025 CUMA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

