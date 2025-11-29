28 Kasım 2025 Cuma gecesi televizyon ekranlarında benzer bir heyecan yaşandı. Prime time boyunca dram, komedi, yarışma formatları ve aksiyon ağırlıklı filmler izleyicilerle buluşurken, kanallar arasındaki rekabet temposunu hiç düşürmedi. Bazı yapımlar hem kurgularıyla hem de başarılı performanslarıyla geniş kitleleri kendine çekerek reyting sıralamasında üst basamaklara çıkmayı başardı. Öte yandan, yoğun rekabet ortamında beklenen etkiyi gösteremeyen programlar da vardı ve bu yapımlar gecenin sıralamasında daha alt sıralarda yer aldı. İşte 28 Kasım 2025 Cuma akşamının öne çıkan yapımları ve ilk 10 reyting tablosu…