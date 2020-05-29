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28 Mayıs Süper Loto sonuçları 2020 - MPİ Süper Loto çekilişi sonuç sorgula

28 Mayıs 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 658. hafta çekilişi yapılan Süper Loto'nun büyük ikramiyesi 3.813.679,02 TL 2. kez devretti. Süper Loto tutkunları bilet sorgulama işlemi yapıyor. İşte, 28 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları...

Süper Loto sonuçları 28 Mayıs 2020

Süper Loto 28 Mayıs çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi her hafta Perşembe günleri saat 21.15'te yapılıyor. Süper Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, 28 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 28 MAYIS 2020: 03 - 16 - 26 - 34 - 38 - 43

6 Bilen Kişi Sayısı2. DevirKişi Başına Düşen İkramiye3.813.679,02 TL
5 Bilen Kişi Sayısı73Kişi Başına Düşen İkramiye6.191,65 TL
4 Bilen Kişi Sayısı3.309Kişi Başına Düşen İkramiye148,05 TL
3 Bilen Kişi Sayısı

61.815

Kişi Başına Düşen İkramiye

13,40 TL

HABERTÜRK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

SÜPER LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 21 MAYIS 2020: 07-11-23-37-41-48

6 Bilen Kişi Sayısı1.DevirKişi Başına Düşen İkramiye1.817.480,42 TL
5 Bilen Kişi Sayısı57Kişi Başına Düşen İkramiye7.221,55 TL
4 Bilen Kişi Sayısı2.681Kişi Başına Düşen İkramiye166,75 TL
3 Bilen Kişi Sayısı

51.402

Kişi Başına Düşen İkramiye

14,65 TL

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