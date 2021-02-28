Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

28 Şubat İstanbul su kesintisi olan ilçeler ne? İSKİ DUYURDU! İstanbul son dakika su kesintisi duyuruları

28 Şubat Pazar günü İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintileri araştırılıyor. İstanbul barajlarının doluluk oranının azalması İSKİ su kesintisi duyurularına dair araştırmaları arttırdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (İSKİ),Şubat ayının son pazar günü arıza ve bakım sebebiyle planlı elektrik kesintisi yaşayacak ilçeleri internet sitesi üzerinden İstanbullularla paylaştı. İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları 28 Şubat: İstanbul su kesintisi olan mahalleler ve ilçeler neler?

28 Şubat İstanbul su kesintisi olan ilçeler ne? İSKİ DUYURDU! İstanbul son dakika su kesintisi duyuruları

Son Dakika İstanbul su kesintileri merak ediliyor. Şubat ayının ilk haftalarında etkisini gösterenyağışlı havanın ardından İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Pendik ve Büyükçekmece'de bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 28 Şubat 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

26 ŞUBAT İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Hürriyet Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:28.02.2021 00:39
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler:Kurtdoğmuş Mah,Ballıca Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:28.02.2021 08:52
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI NE?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DENEME SINAVI| TYT AYT LGS soru bankası ve ücretsiz deneme (Türkçe - Matematik - Sosyal Bilimler)
GÜNDEMHaydi gençler deneme sınavına
FACİA| Son dakika: Gökçeada açıklarında batan teknenin yeri tespit edildi
GÜNDEMGökçeada'da balık avı faciayla bitti!
Kadın, gürültü tartışmasında bıçakladı
GÜNDEMKadın, odasını basıp, bıçakladı
METEOR! Son dakika: Doğu Karadeniz'de meteor heyecanı! Ankara'da da görüldü
GÜNDEMDoğu Karadeniz'de meteor heyecanı! Geceyi gündüze ...
FECİ KAZA! Son dakika: Sarıyer’de feci kaza: Motosikletli otomobilin altına girdi - Haber
GÜNDEMHayati dönüş! Feci kaza
Normalleşme ne zaman başlıyor? Kademeli normalleşme nasıl olacak?
GÜNDEMNormalleşme süreci başlıyor
Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? 2021 E-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı
GÜNDEMSeyahat İzin Belgesi nasıl alınır?
2020 YÖKDİL sınavı saat kaçta başlıyor, kaç saat sürüyor? YÖKDİL için açık tutulacak nüfus müdürlükleri neler?
GÜNDEM2021 YÖKDİL sınavı saat kaçta başlıyor?
Üniversiteler ne zaman açılacak? Bahar dönemi yüz yüze eğitim başlar mı? YÖK'ten açıklama
GÜNDEMÜniversiteler ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman açılacak? Mart'ta okullar açılıyor mu? MEB'ten açıklama var
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak?