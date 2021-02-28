Son Dakika İstanbul su kesintileri merak ediliyor. Şubat ayının ilk haftalarında etkisini gösterenyağışlı havanın ardından İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Pendik ve Büyükçekmece'de bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 28 Şubat 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

26 ŞUBAT İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.02.2021 00:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Kurtdoğmuş Mah,Ballıca Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.02.2021 08:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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