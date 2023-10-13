Haberler Yaşam 285 metre uzunluğunda, 3 kattan oluşuyor!

285 metre uzunluğunda, 3 kattan oluşuyor! Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 3 kattan oluşan, 285 metre uzunluğunda ve eski Hristiyanlık döneminde kurşun madeni ocağı olarak kullanılan Sulu Mağara, ziyaretçilerini ağırlıyor İhlas Haber Ajansı Giriş: 13.10.2023 - 09:22 Güncelleme: 13.10.2023 - 09:22 facebook

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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Paleozoik dönemine ait Sulu Mağara, yatay olarak gelişmiş, yarı doğal-yarı yapay, düden konumlu fosil mağara özelliği taşıyor. 285 metre uzunluğa sahip olan mağara, birbirine bağlı 3 kattan ve 2 galeriden oluşuyor. Mağaranın en derin noktası 25 metre olup tavan yüksekliğinin 1 ile 4 metre arasında olduğu değerlendiriliyor.

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Taş duvarlarla örülü bölümleri bulunan Sulu Mağara, erken Hristiyanlık döneminde de kurşun madeni ocağı olarak kullanılıyordu. Kırıkkale Valiliği tarafından 2019 yılında turizme kazandırılan Sulu Mağara, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldiği mağaranın doğal kesiminde yer alan havuzlu salon ve salona ait bölümlerde ise maden işletildiği rivayet ediliyor.