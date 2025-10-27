29 Ekim'de marketler açık mı, saat kaça kadar açık olacak?
Cumhuriyet Bayramı için geri sayım sürüyor. Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 29 Ekim resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda, BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi marketlerin çalışma durumu merak ediliyor. 29 Ekim'de zincir marketlerin çalışıp çalışmadığı binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. İşte "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda marketler açık mı?" sorusunun yanıtı...
Cumhuriyet Bayramı'nda zincir marketlerden BİM, A101, ŞOK ve Migros marketler açık mı, kaça kadar açık? soruları gündeme geldi. 29 Ekim'de market alışverişlerini gerçekleştirmek isteyen kişiler zincir marketlerin çalışma durumunu merak ediyor. İşte ayrıntılar...
29 EKİM'DE MARKETLER AÇIK MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda marketler vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor. 29 Ekim'de BİM, A101 ve ŞOK zincir marketleri açık olacak.
A101, ŞOK, BİM, MİGROS VE CARREFOUR ÇALIŞMA SAATLERİ
Hafta İçi ve hafta sonu A101 saat 09.00’da müşterilerine kapılarını açıyor. Akşam ise saat 21.30’da kapanıyor. “Resmi internet sayfasında yer alan açıklamada "Hizmet gün ve saatleri; resmî tatil, dini tatil, idari izin, mücbir sebep, yasal düzenleme, mağazanın konumu ve bölgesi gibi sebeplerle değişkenlik gösterebilir." ifadeleri yer alıyor.
29 EKİM'DE ŞOK AÇIK MI?
ŞOK marketlerin çalışma saati ile ilgili esaslar dini ve resmi bayramlarda genellikle değişmiyor. ŞOK Market sabah saat 09.00’da açılırken akşam saat 21.00’da kapanıyor.
29 EKİM'DE BİM AÇIK MI?
BİM normal koşullarda Cumartesi ve Pazar günleri sabah saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet veriyor.