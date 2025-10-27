Cumhuriyet’in ilanının 102. yılı için geri sayım sürerken, 29 Ekim coşkusu tüm yurtta hissedilmeye başlandı. Şehirlerde kutlama hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ederken, vatandaşların gündeminde bu yıl da “toplu taşıma ücretsiz mi olacak?” sorusu yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim günü ücretsiz hizmet verecek toplu taşıma araçlarını duyurdu. İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ücretsiz olarak kullanılabilecek toplu taşıma araçları ve detaylar…