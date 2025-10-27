29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hangi toplu taşıma araçları ücretsiz?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar sürerken, vatandaşların gündemindeki önemli konulardan biri de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhuriyet'in 102. yılına özel olarak 29 Ekim günü ücretsiz hizmet verecek toplu taşıma araçlarını açıkladı. İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz ulaşım sağlayacak toplu taşıma araçları ve uygulamaya dair detaylar…
Cumhuriyet’in ilanının 102. yılı için geri sayım sürerken, 29 Ekim coşkusu tüm yurtta hissedilmeye başlandı. Şehirlerde kutlama hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ederken, vatandaşların gündeminde bu yıl da “toplu taşıma ücretsiz mi olacak?” sorusu yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim günü ücretsiz hizmet verecek toplu taşıma araçlarını duyurdu. İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ücretsiz olarak kullanılabilecek toplu taşıma araçları ve detaylar…
29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı.
29 EKİM'DE HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi.
Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkânı sağlayacak.” ifadelerini kullandı.