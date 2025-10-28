Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yıl dönümü, ülkenin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında birçok ilçede ücretsiz etkinlik ve konser düzenleyecek. Ayrıca İBB iştiraklerinden Kültür AŞ ye bağlı bazı müzeler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nda ücretsiz olacak. Resmi tatilde gezmek isteyenler, 29 Ekim İstanbul ücretsiz müzeler listesini araştırmaya başlandı. Peki, İstanbul da hangi müzeler ücretsiz olacak? İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul da ücretsiz ziyaret edebileceğiniz müzeler listesi…29 EKİM DE İSTANBUL DA HANGİ MÜZELER ÜCRETSİZ OLACAK? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür AŞ ye bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Merkezi ve Miniatürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nda T.C. vatandaşlarına kapılarını ücretsiz açacak. Ayrıca müzelerde gerçekleşecek etkinlikler ile ziyaretçiler, sanat, eğlence ve kültürün bir araya geldiği renkli bir programla buluşacak.ÜCRETSİZ GİRİŞ ŞARTLARI NELERDİR? Ücretsiz girişlerden yararlanmak için müze girişlerinde kimliğin ibraz edilmesi ve Radar Türkiye uygulaması üzerinden alınan QR kodun gösterilmesi gerekmektedir. Ücretsiz giriş uygulaması, Yerebatan Sarnıcı nda 19.30–22.00 saatleri arasında geçerli değildir.ETKİNLİK PROGRAMI Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Yerebatan Sarnıcı, 29 Ekim de ziyaretçilerini özel etkinliklerle ağırlayacak. Gün boyunca sürecek atölyeler ve konserlerle dolu bir takvim ziyaretçilerini bekliyor. Miniatürk Tüm Gün – Amfi: Yüz Boyama Tüm Gün – Amfi: Animatör Sunucu 12.00 – 12.30 – Amfi: Zumba Kids 12.30 – 13.00 – Amfi: İllüzyon Gösterisi 13.00 – 14.00 – Amfi: Bando Kortej 14.00 – 15.00 – Atölye Alanı: Cumhuriyet Kupamı Tasarlıyorum Atölyesi 15.00 – 16.00 – Atölye Alanı: Tonton Usta Tiyatro Oyunu 16.00 – 16.30 – Atölye Alanı:İnteraktif Çizgi Film 16.30- 17.00 – Amfi: Cumhuriyet ValsiPanorama 1453 Tarih Müzesi Tüm Gün – Amfi: Yüz Boyama 13.00 – 14.00 –Atölye Alanı: Cumhuriyet Kahramanları Kalkanı Atölyesi 14.00 – 15.00 –Atölye Alanı: 10. Yıl Marşı Ritim Atölyesi 15.00 – 16.00 –Atölye Alanı: Cumhuriyetin Renkleri Tuval Atölyesi *Atölyelere katılmak için Radar Türkiye uygulaması üzerinden kayıt olunması gerekmektedir. Yerebatan Sarnıcı 20.00 – 21.00 – Koro İstanbul Konseri Yerebatan Sarnıcı ziyaretleri müze bileti ile gerçekleştirilecektir.MSB DUYURDU: 29 EKİM DE ASKERİ MÜZELER ÜCRETSİZ! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nda askerî müzelerin halkın ziyaretine ücretsiz açık olacağını duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nda askerî müzeler halkımızın ziyaretine ücretsiz açık olacaktır. Tüm halkımız davetlidir. Askerî Müzelerimiz: Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi, Çanakkale Deniz Müzesi, Hatay Deniz Müzesi, İstanbul Harbiye Askerî Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul Deniz Müzesi, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi, İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü, İzmit Müze Gemiler Müdürlüğü, Mersin Deniz Müzesi, Zonguldak Ereğli Deniz Müzesi.