Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 29 EKİM İSTANBUL ÜCRETSİZ MÜZELER LİSTESİ 2025: İBB duyurdu! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da hangi müzeler ücretsiz olacak?

        29 Ekim İstanbul ücretsiz müzeler listesi 2025: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da hangi müzeler ücretsiz?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl da tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak. Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümüne özel İstanbul'un birçok ilçesinde ücretsiz konserler ve etkinlikler düzenlenecek. Müze gezmek isteyenler için de güzel haber geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür AŞ'ye bağlı bazı müzeler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz ziyaret edilebilecek. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da hangi müzeler ücretsiz gezilebilecek? İşte, 29 Ekim İstanbul ücretsiz müzeler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2025 - 00:03 Güncelleme: 29.10.2025 - 00:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yıl dönümü, ülkenin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında birçok ilçede ücretsiz etkinlik ve konser düzenleyecek. Ayrıca İBB iştiraklerinden Kültür AŞ’ye bağlı bazı müzeler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz olacak. Resmi tatilde gezmek isteyenler, 29 Ekim İstanbul ücretsiz müzeler listesini araştırmaya başlandı. Peki, İstanbul'da hangi müzeler ücretsiz olacak? İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul'da ücretsiz ziyaret edebileceğiniz müzeler listesi…

        2

        29 EKİM’DE İSTANBUL’DA HANGİ MÜZELER ÜCRETSİZ OLACAK?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür AŞ’ye bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Merkezi ve Miniatürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda T.C. vatandaşlarına kapılarını ücretsiz açacak.

        Ayrıca müzelerde gerçekleşecek etkinlikler ile ziyaretçiler, sanat, eğlence ve kültürün bir araya geldiği renkli bir programla buluşacak.

        3

        ÜCRETSİZ GİRİŞ ŞARTLARI NELERDİR?

        Ücretsiz girişlerden yararlanmak için müze girişlerinde kimliğin ibraz edilmesi ve Radar Türkiye uygulaması üzerinden alınan QR kodun gösterilmesi gerekmektedir.

        Ücretsiz giriş uygulaması, Yerebatan Sarnıcı’nda 19.30–22.00 saatleri arasında geçerli değildir.

        4

        ETKİNLİK PROGRAMI

        Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Yerebatan Sarnıcı, 29 Ekim’de ziyaretçilerini özel etkinliklerle ağırlayacak. Gün boyunca sürecek atölyeler ve konserlerle dolu bir takvim ziyaretçilerini bekliyor.

        Miniatürk

        Tüm Gün – Amfi: Yüz Boyama

        Tüm Gün – Amfi: Animatör Sunucu

        12.00 – 12.30 – Amfi: Zumba Kids

        12.30 – 13.00 – Amfi: İllüzyon Gösterisi

        13.00 – 14.00 – Amfi: Bando Kortej

        14.00 – 15.00 – Atölye Alanı: Cumhuriyet Kupamı Tasarlıyorum Atölyesi

        15.00 – 16.00 – Atölye Alanı: Tonton Usta Tiyatro Oyunu

        16.00 – 16.30 – Atölye Alanı:İnteraktif Çizgi Film

        16.30- 17.00 – Amfi: Cumhuriyet Valsi

        5

        Panorama 1453 Tarih Müzesi

        Tüm Gün – Amfi: Yüz Boyama

        13.00 – 14.00 –Atölye Alanı: Cumhuriyet Kahramanları Kalkanı Atölyesi

        14.00 – 15.00 –Atölye Alanı: 10. Yıl Marşı Ritim Atölyesi

        15.00 – 16.00 –Atölye Alanı: Cumhuriyetin Renkleri Tuval Atölyesi

        *Atölyelere katılmak için Radar Türkiye uygulaması üzerinden kayıt olunması gerekmektedir.

        6

        Yerebatan Sarnıcı

        20.00 – 21.00 – Koro İstanbul Konseri

        Yerebatan Sarnıcı ziyaretleri müze bileti ile gerçekleştirilecektir.

        7

        MSB DUYURDU: 29 EKİM'DE ASKERİ MÜZELER ÜCRETSİZ!

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda askerî müzelerin halkın ziyaretine ücretsiz açık olacağını duyurdu.

        MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        ‘’29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda askerî müzeler halkımızın ziyaretine ücretsiz açık olacaktır.

        Tüm halkımız davetlidir.

        Askerî Müzelerimiz:

        Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi,

        Çanakkale Deniz Müzesi,

        Hatay Deniz Müzesi,

        İstanbul Harbiye Askerî Müze ve Kültür Sitesi,

        İstanbul Deniz Müzesi,

        İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi,

        İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü,

        İzmit Müze Gemiler Müdürlüğü,

        Mersin Deniz Müzesi,

        Zonguldak Ereğli Deniz Müzesi.’’

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Sinvar'ın son görüntüleri
        Sinvar'ın son görüntüleri
        17 il için "sarı" kodlu uyarı
        17 il için "sarı" kodlu uyarı
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Altay çağı
        Altay çağı
        Anguissa yarışı!
        Anguissa yarışı!
        Altın zirveden neden düştü?
        Altın zirveden neden düştü?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar