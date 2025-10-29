Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yıl dönümü, ülkenin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında birçok ilçede ücretsiz etkinlik ve konser düzenleyecek. Ayrıca İBB iştiraklerinden Kültür AŞ’ye bağlı bazı müzeler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz olacak. Resmi tatilde gezmek isteyenler, 29 Ekim İstanbul ücretsiz müzeler listesini araştırmaya başlandı. Peki, İstanbul'da hangi müzeler ücretsiz olacak? İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul'da ücretsiz ziyaret edebileceğiniz müzeler listesi…