29 Ekim’de kargoların durumu merak ediliyor. Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusu yaşanırken, vatandaşlar bir yandan da kargolar, bankalar veya eczanelerdeki gündelik işlerini halletmek isteyecek. 29 Ekim tarihi resmi tatil takviminde yer aldığı için pek çok kurum açık olmayacak. Peki 29 Ekim’de kargolar açık mı? 29 Ekim Çarşamba günü kargolar çalışıyor mu, dağıtım var mı?