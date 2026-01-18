Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 ay önce evlenmişti... Başından vurulmuş halde eşi tarafından hastaneye götürülen Helin kurtarılamadı | Son dakika haberleri

        3 ay önce evlenmişti... Başından vurulmuş halde eşi tarafından hastaneye götürülen Helin kurtarılamadı

        Antalya'da 3 ay önce evlenen Helin Kutlay, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evinde başından silahla vurulmuş halde hastaneye kaldırıldı. Genç kadın buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından eşi İ.K. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 15:21 Güncelleme: 18.01.2026 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 ay önce evlenen Helin kurtarılamadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da 3 aylık evli genç kadın, evde başından silahla vurulmuş halde eşi tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        İHA'nın haberine göre olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 ay önce dünyaevine giren Helin Kutlay, eşi İ.K. ile birlikte babasının evine misafirliğe gitti.

        BABASINDAN ÇIKIP KENDİ EVLERİNE GİTTİLER

        Ailesiyle birlikte akşam yemeği yiyen Helin Kutlay ve eşi saat 22.30 sıralarında babasının evinden ayrılarak kendi evlerine gittiler.

        ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        Sütçüler Caddesi üzerinde bulunan ikametlerine giden yeni evli çiftin henüz belirlenemeyen bir nedenle aralarında tartışma çıktı.

        DAİREDEN SİLAH SESİ DUYULDU

        Kavga sesini duyan komşuları genç çifti kontrol etmek için kapıya geldikleri sırada daire içerisinden bir el silah sesi duydu.

        EŞİNİ HASTANEYE GÖTÜRDÜ

        Kısa süre sonra daireden kucağında eşi Helin Kutlay ile birlikte çıkan İ.K. eşinin hayatına son vermek istediğini belirterek kendi imkanlarıyla eşini hastaneye götürdü.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Eşi tarafından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve baş bölgesinde kurşun yarası bulunan Helin Kutlay doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        EŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayın hastane polisi tarafından bildirilmesinin ardından hastaneye polis ekipleri sevk edilirken kadının eşi İ.K. ise ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin genç kadının cansız bedeni üzerinde yaptığı inceleme ardından Helin Kutlay'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        CENAZESİ YAKINLARI TARAFINDAN TESLİM ALINDI

        Genç kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi ve savcılık incelemesinin ardından yakınları tarafından gözyaşları içerisinde teslim alınarak toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sanayi sitesinde büyük yangın: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

        Erzurum Yakutiye ilçesi Sanayi sitesinde bulunan Mobilya üretiml fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. (İHA)

        #Antalya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        Antalya'da deniz 19, hava 12 derece!
        Antalya'da deniz 19, hava 12 derece!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        Karne almaya giderken gelen ölüm...
        Karne almaya giderken gelen ölüm...
        İstanbul beyaza büründü
        İstanbul beyaza büründü
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı