3 ay önce evlenmişti... Başından vurulmuş halde eşi tarafından hastaneye götürülen Helin kurtarılamadı

Antalya'da 3 aylık evli genç kadın, evde başından silahla vurulmuş halde eşi tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA'nın haberine göre olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 ay önce dünyaevine giren Helin Kutlay, eşi İ.K. ile birlikte babasının evine misafirliğe gitti.

BABASINDAN ÇIKIP KENDİ EVLERİNE GİTTİLER

Ailesiyle birlikte akşam yemeği yiyen Helin Kutlay ve eşi saat 22.30 sıralarında babasının evinden ayrılarak kendi evlerine gittiler.

ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Sütçüler Caddesi üzerinde bulunan ikametlerine giden yeni evli çiftin henüz belirlenemeyen bir nedenle aralarında tartışma çıktı.

DAİREDEN SİLAH SESİ DUYULDU

Kavga sesini duyan komşuları genç çifti kontrol etmek için kapıya geldikleri sırada daire içerisinden bir el silah sesi duydu.

EŞİNİ HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Kısa süre sonra daireden kucağında eşi Helin Kutlay ile birlikte çıkan İ.K. eşinin hayatına son vermek istediğini belirterek kendi imkanlarıyla eşini hastaneye götürdü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Eşi tarafından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve baş bölgesinde kurşun yarası bulunan Helin Kutlay doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.