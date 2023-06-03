Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

3 aylık hamile Hazal'ı, 97 yerinden bıçaklayan sanığın iyi hal manevrası

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde birlikte yaşadığı 3 aylık hamile olan 19 yaşındaki Hazal Alpyörük´ü, 97 bıçak darbesiyle öldüren ve ilk duruşmada, "Eve geri döndüm, eşim ölmemişti ve yatakta hırıltılar çıkarıyordu. Yeniden bıçaklamaya başladım" ifadelerini kullanan Kadir Meşe (30) ikinci duruşmada, pişmanlık duyduğunu iddia ederek, "Hakim bey, siz nasıl uygun görürseniz o benim kabulümdür" dedi. Sanık avukatı, Meşe'nin akıl sağlığı ile ilgili rapor almasını talep ederken, mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi

3 aylık hamile Hazal'ı, 97 yerinden bıçaklayan sanığın iyi hal manevrası
DHA

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde 15 Şubat'ta, Hacıyusuf Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hurdacılık yapan Kadir Meşe, dini nikahla birlikte yaşadığı 3 aylık hamile Hazal Alpyörük'ü, aralarında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma sonrası mutfaktan aldığı bıçakla, 97 yerinden bıçakla ağır yaraladı. Komşularının haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Kadir Meşe, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

KAYINVALİDESİNİ SUÇLADI

Hakkında, Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle dava açılan Kadir Meşe, bir önceki duruşmada verdiği ifadesinde, "Kayınvalidem sosyal medya üzerinden eşimi para karşılığı pazarlıyordu. Hazal uyuşturucu kullanıyordu. Ayrıca, karnındaki bebek benden değildi. Eve geldiğimde yatak odasına geçtik. Kendisini çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladım. Daha sonra evden ayrıldım. Biraz zaman geçtikten sonra, `Yaşıyorsa ambulansla hastaneye götürürüm´ düşüncesiyle tekrar eve geldim. Ancak, daire kapısının üstünde anahtarım kaldığı için içeri giremeyince bahçeden, eve girdim. Eşim ölmemişti ve yatakta hırıltılar çıkarıyordu. Yeniden bıçaklamaya başladım. Daha sonra polis merkezine giderek teslim oldum" dedi.

ADLİ TIP RAPORUNA GÖRE BEBEĞİN BABASI SANIK

Kadir Meşe, mahkeme başkanının, "Pişman mısın?" sorusu üzerine, "Pişmanım. Allah´ın verdiği canı Allah alır" yanıtını verdi. Hazal Alpyörük´ün annesi Sevcan Alpyörük ise Kadir Meşe´nin iddialarını yalanlayarak en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

Duruşmada okunan Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda ise, Hazal Alpyörük'ün 25 santim boyunda bıçakla 97 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü karnındaki bebeğin babasının ise yapılan DNA testi sonucu Kadir Meşe olduğu belirtildi.

Hazal Alpyörük'ün öldürüldüğü cinayetle ilgili yargılamaya Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Kadir Meşe ve avukatı katılırken öldürülen Hazal Alpyörük'ün yakınları ve avukatları duruşmaya gelmedi. Verdiği ifadesinde pişmanlık duyduğunu iddia eden Meşe, "Hakim bey Hazal´ı namusum ve şerefim için öldürdüm. Siz nasıl uygun görürseniz o benim kabulümdür" dedi.

"RUH SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL"

Duruşmada söz alan sanık avukatı ise yaptığı savunmasında, "Müvekkilimin uzun süre uyuşturucu kullanmasından dolayı psikolojisinin yerinde olmadığını düşünmekteyiz. Bu sebeple akıl ve ruh sağlığı hastanesine sevk edilerek rapor almasını talep ediyoruz. Müvekkilim 7 veya 8 kez koğuş değiştirdi. Ruh sağlığı yerinde değil. Bu nedenle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

LGS soru yorumları 2023: MEB LGS sınav soruları zor muydu kolay mıydı?
GÜNDEM LGS soru yorumları
Sağlık Bakanı kim olacak, açıklandı mı? 2023 Yeni Sağlık Bakanı kim oldu ve ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Sağlık Bakanı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
Kültür ve Turizm Bakanı kim olacak, açıklandı mı? 2023 Yeni Kültür ve Turizm Bakanı kim oldu ve ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Kültür ve Turizm Bakanı kim olacak, ne zaman ...
Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
GÜNDEM Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
LGS'ye kaç kişi girecek? 2023 MEB LGS sınavına kaç kişi katılacak?
GÜNDEM 2023 LGS'ye kaç kişi girecek?
LGS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? 2023 MEB LGS sınavı toplam kaç dakika sürüyor?
GÜNDEM Öğrenciler dikkat! LGS öncesi önemli detaylar
Meteoroloji'den kritik uyarı! Sağanak geliyor...
GÜNDEM Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
Besicilere Kurban Bayramı öncesi `karantina´ uyarısı
GÜNDEM Besicilere Kurban Bayramı öncesi 'karantina' uyarısı
İçişleri Bakanı kim olacak, açıklandı mı? 2023 Yeni İçişleri Bakanı kim oldu ve ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM İçişleri Bakanı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak
GÜNDEM LGS merkezi sınavı yarın yapılacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.