3 bölgede sağanak, 1 bölgede toz taşınımı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz'in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Çankırı, Sivas, Kayseri, Nevşehir'in doğu, Yozgat'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, kuzeybatı kesimler ile zamanla ülkemiz genelinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güneyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 25°C, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 23°C, Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 24°C, Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 26°C, Parçalı ve az bulutlu

EGE: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 26°C, Parçalı bulutlu

DENİZLİ 30°C, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 27°C, Az bulutlu ve açık

MANİSA 27°C, Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ADANA 34°C, Az bulutlu ve açık

ANTALYA 28°C, Az bulutlu ve açık

HATAY 32°C, Az bulutlu ve açık

MERSİN 28°C, Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU: Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas, Kayseri, Yozgat'ın kuzey ve doğusu ile Nevşehir'in doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 26°C, Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 26°C, Parçalı ve az bulutlu

KONYA 28°C, Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 24°C, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 23°C, Parçalı bulutlu

DÜZCE 26°C, Parçalı bulutlu

KASTAMONU 24°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 27°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN 18°C, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

TOKAT 27°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON 17°C, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

DOĞU ANADOLU: Az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 21°C, Az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu

KARS 21°C, Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MALATYA 29°C, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

VAN 19°C, Az bulutlu, zamanla doğu kesimleri parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 30°C, Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 30°C, Az bulutlu ve açık

SİİRT 28°C, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 33°C, Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, sabah doğusu yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

MARMARA: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

EGE: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege’de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan; Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi güneybatıdan; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.