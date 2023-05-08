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3. Charles'ın taç giyme kutlamasında ünlüler geçidi

İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme kutlaması için Londra'daki Windsor Kalesi'nde konser düzenlendi. Lionel Richie, Nicole Scherzinger, Katy Perry gibi isimlerin sahne aldığı etkinlikte Prens William'ın konuşması ve Kraliyet Ailesi'nin coşkusu öne çıktı

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  • 3. Charles'ın taç giyme kutlamasında ünlüler geçidi

    İngiltere Kralı 3. Charles, Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde yapılan törenle tacını taktı. Taç giyme töreninden bir gün sonra Londra'da konser düzenlendi. 
  • 3. Charles'ın taç giyme kutlamasında ünlüler geçidi

    Konserde Take That, Lionel Richie, Nicole Scherzinger, Katy Perry, Paloma Faith, Andrea Bocelli, Sir Bryn Terfel ve Alexis Ffrench gibi şarkıcılar ve gruplar performans sergiledi.
  • 3. Charles'ın taç giyme kutlamasında ünlüler geçidi

    Windsor Kalesi'nin önündeki konserde tiyatro, bale, tiyatro ve sanat performansları da yer aldı.
  • 3. Charles'ın taç giyme kutlamasında ünlüler geçidi

    Akşam saat 8'de başlayıp 10'a kadar süren gece, kalenin Doğu Çimenliği'nde düzenlendi ve ilk kez böyle bir etkinlik bu alanda gerçekleştirildi. 
  • 3. Charles'ın taç giyme kutlamasında ünlüler geçidi

    Windsor Kalesi'nde olmayanlar konseri BBC One'dan canlı olarak izleyebildi.
  • 3. Charles'ın taç giyme kutlamasında ünlüler geçidi

    Işık ve dans gösterileri ile koroların sahne aldığı gecenin sunuculuğunu Downton Abbey dizisinin yıldızı Hugh Bonneville üstlendi.
  • 3. Charles'ın taç giyme kutlamasında ünlüler geçidi

    Etkinliğe yaklaşık 20 bin kişi katılırken, Kral Charles, konseri kraliyet locasından izledi. Kral ve Kraliçe'ye Galler Prensi William ve Kate ile çiftin çocukları Prens George ve Prenses Charlotte eşlik etti. 
  • 3. Charles'ın taç giyme kutlamasında ünlüler geçidi

    5 yaşına yeni basan Prens Louis, taç giyme törenindeki yoğun programın ardından evde kaldı.
  • 3. Charles'ın taç giyme kutlamasında ünlüler geçidi

    Galler Prensi William, konser sırasında merhum büyükannesi Kraliçe 2. Elizabeth'e de değindiği konuşmasında, Kral'ın çevreciliğini ve yaptığı hayır işlerini takdir ederek babasına övgüde bulundu.
  • 3. Charles'ın taç giyme kutlamasında ünlüler geçidi

    "Baba, hepimiz seninle gurur duyuyoruz" diyen Prens William, Kral Charles'ın taca olan bağlılığının yanı sıra çevre ve hayır işlerini de övdü. Kral Charles ve Kraliçe Camilla gece boyunca gülümseyerek dans etti.
  • 3. Charles'ın taç giyme kutlamasında ünlüler geçidi

    Edinburgh Dükü Prens Edward ile Edinburgh Düşesi Sophie, Kral ve Kraliçe'nin yanında otururken, Başbakan Rishi Sunak da onların arkasında yer aldı. 
  • 3. Charles'ın taç giyme kutlamasında ünlüler geçidi

    York Dükü Prens Andrew ve eski eşi York Düşesi Sarah Ferguson'un yanı sıra Prenses Anne'in kızı Zara Tindall ve eşi Mike da törene katıldı.
  • 3. Charles'ın taç giyme kutlamasında ünlüler geçidi

    Aralarında İngiliz oyuncu Joan Collins, eski James Bond oyuncusu Pierce Brosnan, sanatçı Tracey Emin ve Galli şarkıcı Tom Jones'un da bulunduğu bir dizi yıldız, video aracılığıyla Kral Charles hakkında az bilinen gerçekleri anlattı.
  • 3. Charles'ın taç giyme kutlamasında ünlüler geçidi

    Top Gun oyuncusu Tom Cruise ise War Bird adlı uçağından mesaj paylaşarak "Pilottan pilota. Majesteleri, her zaman benim ekürim olabilirsiniz" dedikten sonra selam verip havalandı.
  • 3. Charles'ın taç giyme kutlamasında ünlüler geçidi

    Kraliyet Ailesi üyeleri Lionel Richie'nin All Night Long şarkısı eşliğinde dans ederken ve şarkı söylerken görüldü.

     
  • 3. Charles'ın taç giyme kutlamasında ünlüler geçidi

    İşte geceden görüntüler...
  • 3. Charles'ın taç giyme kutlamasında ünlüler geçidi

    *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir. 
  • 3. Charles'ın taç giyme kutlamasında ünlüler geçidi
  • 3. Charles'ın taç giyme kutlamasında ünlüler geçidi
  • 3. Charles'ın taç giyme kutlamasında ünlüler geçidi
  • 3. Charles'ın taç giyme kutlamasında ünlüler geçidi
  • 3. Charles'ın taç giyme kutlamasında ünlüler geçidi
  • 3. Charles'ın taç giyme kutlamasında ünlüler geçidi
  • 3. Charles'ın taç giyme kutlamasında ünlüler geçidi
  • 3. Charles'ın taç giyme kutlamasında ünlüler geçidi
  • 3. Charles'ın taç giyme kutlamasında ünlüler geçidi
  • 3. Charles'ın taç giyme kutlamasında ünlüler geçidi
  • 3. Charles'ın taç giyme kutlamasında ünlüler geçidi
  • 3. Charles'ın taç giyme kutlamasında ünlüler geçidi
  • 3. Charles'ın taç giyme kutlamasında ünlüler geçidi
  • 3. Charles'ın taç giyme kutlamasında ünlüler geçidi
  • 3. Charles'ın taç giyme kutlamasında ünlüler geçidi
  • 3. Charles'ın taç giyme kutlamasında ünlüler geçidi
  • 3. Charles'ın taç giyme kutlamasında ünlüler geçidi
  • 3. Charles'ın taç giyme kutlamasında ünlüler geçidi
  • 3. Charles'ın taç giyme kutlamasında ünlüler geçidi
  • 3. Charles'ın taç giyme kutlamasında ünlüler geçidi
  • 3. Charles'ın taç giyme kutlamasında ünlüler geçidi

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