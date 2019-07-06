ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, 4 Temmuz'da gerçekleşen 6.4'lük depremin ardından 7.1 büyüklüğünde 2. bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS),merkez üssü Ridgecrest kentinin 17 kilometre kuzeydoğusu olan 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Bölge perşembe günü de merkez üssü Ridgecrest yakınları olan 6.4 büyüklüğündeki depremle sarsılmış, bunun, Kaliforniya'da'da son 20 yılda yaşanan en şiddetli deprem olduğu açıklanmıştı. İlk depremin ardından artçı sarsıntıların yoğun yaşandığı bölge genelinde yollar, su ve gaz borularında hasar oluşurken Ridgecrest kentinde, acil durum ilan edilmişti.

İHA'nın haberine göre, binaları tahrip eden, yangınlara ve birkaç kişinin de yaralanmasına sebep olan deprem Los Angeles’in 240 km yakınında Mojauve Çölü’nde Ridgecrest’in 17 km yakınında meydana geldi. ABD’nin Jeolojik Araştırma Merkezi depremi 6.9 ila 7.1 olarak değerlendirdi. Depremin etkilediği Kern bölgesi İtfaiye İdaresi depremin en az iki evde yangına yol açtığını söyledi. Ridgecrest ve yakınındaki Trona yerleşim bölgesinde elektriklerin kesildiği kaydedildi.

Vali Gavin Newsom, eyaletin sivil savunma birimini en üst seviyede harekete geçirdiğini ilk yardım çalışmalarının başladığını söyledi.

San Bernardino Bölgesinin Yetkilileri evlere çatlamalar olduğu istinat duvarlarının yıkıldığını, yaralanan bir kişinin itfaiye erlerin tarafından tedavi edildiğini söyledi. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nden Sismolojist Lucy Jones, bu deprem daha önceki depremin devamı olduğunu söyledi. Jones, yaptığı basın toplantısında gece boyunca daha fazla artçı depremlerin beklendiği uyarısında bulundu.

Lucy Jones, "7 şiddetindeki bir depremin yıllarca süren artçı depremleri vardır. Ridgecrest’in oldukça zor zamanlar geçirdiğini sanıyorum. Bu bir ön şok. Ardında daha büyük artı şoklar gelir" dedi.

ABD Jeoloji Araştırma Merkezi, depremin en az yarım dakika bir yuvarlanma hareketiyle Los Angeles boyunca, Las Vegas’da ve hatta Meksika’da hissedildiğini söyledi.