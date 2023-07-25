3 saniyelik test ile aşırı sıcakta susuz kalıp kalmadığınızı öğrenin!
Vücut sağlığı için su hayati bir önem taşıyor. Özellikle sıcak havalarda uzmanlar yeterli su içme konusunda uyarılarda bulunuyor. Peki, yeteri kadar su içip içmediğimizi nasıl anlarız? Susuz kalıp kalmadığınızı görmek için cilt kıstırma testini deneyebilirsiniz.
Yüksek sıcaklıklarda, susuz kalmak çok daha kolay bir hale gelir ve günde sekiz bardak su içmenin standart önerisi, özellikle dışarıda sıcakta egzersiz yapıyorsanız veya başka fiziksel aktivite yapıyorsanız, yeterli olmayabilir.
Susuz kalma söz konusu olduğunda, cildinizi hızlı bir şekilde çimdiklemek, aldığınız sıvıdan daha fazlasını kaybedip kaybetmediğinizi anlamanın bir yolu olabilir.
Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi'nde cerrahi doktor olan Dr. Karan Raj olarak tanımlayan doğrulanmış bir TikTok kullanıcısı, kontrol etmenin bir yolu olarak cilt kıstırma veya cilt turgor testine işaret eden bir video yayınladı.
CİLT KISTIRMA TESTİ NEDİR?
Parmak boğumlarınızdan birinin derisini bir an için sıkın, sonra bırakın.
Raj, iyi nemlendirirseniz, cildin hemen orijinal konumuna döneceğini söyledi. Ancak susuz kalırsanız, elastikiyetini kaybeder ve bir an için kıstırılmış veya "çadırlı" konumda kalır, diye ekledi.
CİLT KISTIRMA TESTİ SUSUZ KALDIĞINIZI SÖYLEYEBİLİR Mİ?
New York'ta beslenme ve sağlıklı yaşam uzmanı ve diyetisyen olan Samantha Cassetty, cildi yaklaşık 3 saniye çimdiklemenizi önerir. Bırakıldığında, birkaç saniye içinde yerine oturması gerektiğini ekliyor.
Bunun nedeni cildin suyu tutmasıdır. Turgorunda veya şekil değiştirme ve normale dönme yeteneğinde bir faktör.
Cassetty, TODAY'e, cilt daha az elastik hale gelirse, "bu, susuz kaldığınızı anlamanın bir yolu olabilir, ancak kusursuz değildir… (ve) herkes için yararlı değildir" diyor.
"Bu testle ilgili bir sorun, yaşlı insanların cildinin daha az elastik olması, bu nedenle sıkıştırıldığında daha uzun süre gergin kalmasıdır. Bu mutlaka dehidrasyon olduğunu göstermez.”
Cilt kıstırma testinin çocuklarda da o kadar güvenilir olmadığını belirtiyor. Cassetty, zayıf cilt turgoruna neden olabilecek diğer koşullar arasında, uzun süreli COVID-19'lu kişilerin yaklaşık yüzde 70'ini etkileyen otonom sinir sisteminin bir işlev bozukluğu olan ve hastaların cilt elastikiyetinde bir faktör olan düşük kan hacmine sahip olabileceği disotonomiyi içerdiğini söylüyor.
Ulusal Tıp Kütüphanesi'ne göre, "deri turgoru eksikliği", "orta ila şiddetli sıvı kaybı"nın bir işareti olabilir. Hafif dehidratasyon, vücut ağırlığının yüzde 5'ine eşit sıvı kaybı olarak tanımlanır; orta yüzde 10 ve şiddetli yüzde 15'tir.
SUSUZ KALDIĞINIZI NASIL ANLARSINIZ?
Çalışmalar, cilt kıstırma yönteminin dehidrasyonu taramak için bir "ön önlem" olarak kabul edildiğini belirtti.
Cassetty, en yaygın olarak elin arkasında yapılır, ancak bunun bir altın standart olması gerekmeyen bir kural olduğunu söylüyor. Ulusal Tıp Kütüphanesine göre alt kol veya karın derisi de kontrol edilebilir.
Cassetty, cildin kıstırılmasının dehidrasyonu tespit edebileceğini, ancak genellikle daha sonraki bir aşamada olduğunu söylüyor.
Daha fazla sıvıya ihtiyacınız olup olmadığını anlamanın bir başka yolu da idrarınızın rengini kontrol etmektir. "Açık sarı olmasını istiyorsun. Daha koyu sarı ise, büyük bir bardak su içmenin bir işaretidir." diye tavsiyede bulunuyor.
"Biraz susuz kalma ihtimaliniz varsa, daha fazla sıvı içmek iyi bir fikirdir. Önemli ölçüde susuz kaldıysanız, sıvıyı sade su içmekten daha iyi emmenize ve tutmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir elektrolit içeceğinden yararlanabilirsiniz."