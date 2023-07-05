120 BİN YILIN EN SICAK AYI

İngiltere tarihin en sıcak Haziran ayını yaşarken, Antarktika'da bu ay 8,7 dereceyi gördü ve tarihinin en sıcak Temmuz gününü yaşadı.

Leipzig Üniversitesi'nden Karsten Haustein' göre bu ay tarihin en sıcak ayı "Tarihin en sıcak ayından kastımız, son 120 bin yılın en sıcak ayı. Temmuz ve Ağustos'ta El Nino'nun gücünün artması ile daha sıcak günler görmemiz yüksek ihtimal" dedi.