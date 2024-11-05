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        Haberler Spor Futbol 3 Türk hakeme görev - Futbol Haberleri

        3 Türk hakeme görev

        Türk hakemler Halil Umut Meler, Zorbay Küçük ve Kadir Sağlam yarın uluslararası müsabakalarda görev yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 20:35 Güncelleme: 05.11.2024 - 20:54
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        Türk hakemlerden Halil Umut Meler, Zorbay Küçük ve Kadir Sağlam, yarın uluslararası karşılaşmalarda düdük çalacak.

        Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Halil Umut Meler, Kuveyt Futbol Federasyonu tarafından yapılan özel davetle Al Salmiya ile El Arabi takımları arasındaki Kuveyt Premier Ligi müsabakasını yönetecek.

        Zorbay Küçük, Fransa temsilcisi Paris Saint Germain ile İspanya temsilcisi Atletico Madrid arasında oynanacak UEFA Gençlik Ligi müsabakasında düdük çalacak.

        Kadir Sağlam da Kazakistan'ın Kairat ile İspanya'nın Real Betis takımlarının karşı karşıya geleceği UEFA Gençlik Ligi müsabakasının hakemi olacak.

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